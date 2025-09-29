Prisión sin fianza para el vecino de la mujer acuchillada y quemada en Badajoz

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los dos detenidos por la mujer que fue hallada sin vida el jueves en un piso de la capital pacense tras declararse un incendio en su vivienda. La mujer presentaba lesiones de arma blanca y quemaduras en gran parte de su cuerpo, lo que llevó a la Policía Nacional a investigar el caso como una muerte violenta.

Este hombre, vecino de la joven fallecida, se ha acogido a su derecho a no declarar y está siendo investigado por los presuntos delitos de homicidio e incendio doloso, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. En cuanto al segundo investigado, padre del primero, la autoridad judicial ha acordado prorrogar su detención judicial ante la imposibilidad de tomarle declaración, ya que se ha mostrado indispuesto y ha necesitado asistencia médica.

Ambos han sido trasladados esta mañana desde la comisaría de Badajoz, donde permanecían detenidos tras su arresto este pasado sábado, al Juzgado de Instrucción 2 de Badajoz para que prestaran declaración. La causa ha sido decretada secreta de manera expresa y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz continúa con la investigación.