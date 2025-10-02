Detenido un joven marroquí por el asesinato del historiador hallado en el maletero de su coche en Almería

La Guardia Civil ha detenido a un joven presuntamente implicado en el asesinato de Antonio Campos Reyes, funcionario del Ayuntamiento de Berja (Almería) y de 54 años, cuyo cadáver fue hallado maniatado y con signos de violencia en el maletero de su coche. Según ha adelantado el diario El Periódico, se trata de un joven de 22 años de origen marroquí.

El hallazgo se produjo el pasado domingo en una zona industrial de El Ejido, Almería, tras una denuncia por desaparición interpuesta por la familia.

El cuerpo fue localizado en el maletero del vehículo

La desaparición de Antonio Campos fue denunciada oficialmente el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas, aunque había sido visto por última vez la noche anterior, cuando salió de su domicilio para dirigirse a Granada, donde tenía previsto asistir al día siguiente a una procesión religiosa junto a un amigo. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

El coche del funcionario, un Volkswagen Passat de color blanco, fue localizado en la barriada de San Agustín, en El Ejido, estacionado cerca de unas instalaciones hortofrutícolas. Al forzar el maletero, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Campos, maniatado y con múltiples signos de violencia, incluidos golpes y heridas de arma blanca.

Fuentes del caso apuntan a que la víctima podría haber sido torturada antes de morir, aunque no han trascendido detalles forenses debido al secreto judicial decretado por el juzgado encargado de la causa.

Detención y primeras pesquisas

La detención del sospechoso ha tenido lugar la noche de este miércoles, 1 de octubre, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a la agencia EFE. Por el momento, no se han hecho públicas ni las circunstancias del arresto ni la posible relación del detenido con la víctima.

Los investigadores de la Comandancia de Almería trabajan con varias líneas abiertas. Entre las actuaciones desarrolladas figuran el análisis del vehículo de la víctima, la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al lugar donde fue encontrado el coche y el rastreo de datos de telefonía móvil, en un intento por reconstruir los últimos movimientos de Campos y determinar si se había citado con alguien la noche de su desaparición.

Una víctima muy conocida en su localidad

Antonio Campos era historiador de formación y funcionario en el Ayuntamiento de Berja. Además, estaba vinculado a proyectos culturales y cofrades relacionados con la conservación del patrimonio en su localidad y provincia.

Su desaparición ha generado una amplia movilización en Berja, donde familiares, vecinos y conocidos participaron activamente en la búsqueda el mismo fin de semana de su desaparición. Campos era considerado una persona sin conflictos conocidos ni enemigos aparentes, según han indicado allegados a los medios oficiales.

Por el momento, la Guardia Civil no ha ofrecido más detalles sobre el móvil del crimen ni sobre si se esperan nuevas detenciones. El caso permanece bajo investigación judicial y con el sumario bajo secreto.