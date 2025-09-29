Hallan el cadáver de un hombre desaparecido en Almería dentro del maletero de su coche

La Guardia Civil investiga como un homicidio la muerte de Antonio Campos, vecino de Berja de 54 años, cuyo cuerpo ha sido localizado durante la madrugada de este lunes en el maletero de un coche estacionado en San Agustín, núcleo ejidense. El cadáver presenta signos evidentes de violencia, según han confirmado fuentes del instituto armado a Europa Press.

La última vez que se tuvo noticia de él fue el sábado por la noche, alrededor de las 21:00 horas, cuando viajaba en su Volkswagen Passat blanco, matrícula 2849 JGY. Familiares y amigos perdieron todo contacto desde entonces y presentaron una denuncia el domingo a primera hora de la tarde, lo que activó su búsqueda. El vehículo ha aparecido junto a unas instalaciones hortofrutícolas de El Ejido.

Un referente cultural en la comarca

El fallecimiento ha causado una gran conmoción en Berja y en el conjunto del Poniente almeriense. Campos no solo era funcionario en el Ayuntamiento de El Ejido, sino que había ejercido anteriormente como técnico de Turismo y Cultura en el Consistorio virgitano, además de destacar como historiador vinculado al Centro Virgitano de Estudios Históricos. También era miembro activo de la Hermandad de la Virgen de Gádor, lo que le convertía en una figura muy presente en la vida social, cultural y religiosa de la localidad.

Instituciones locales y entidades culturales han manifestado públicamente su pesar. El Ayuntamiento de El Ejido expresó en redes sociales: "Lamentamos profundamente su fallecimiento y expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, a quienes acompañamos en este momento de dolor".

Los investigadores trabajan en varias hipótesis para esclarecer lo ocurrido. El coche de la víctima se encuentra bajo análisis y se rastrean grabaciones de seguridad, así como conexiones telefónicas, con el objetivo de reconstruir las horas previas a la desaparición. La autopsia determinará la causa exacta del fallecimiento y ayudará a acotar la hora de la muerte.