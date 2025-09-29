Un joven de 21 años degüella a su pareja en plena calle tras una discusión en Sevilla

Una mujer ha sido asesinada la madrugada del domingo en Sevilla Este tras ser agredida presuntamente por su pareja, un colombiano de 21 años que ya ha sido detenido. El crimen se ha producido en la calle Tigris, poco después de que ambos hayan regresado de una fiesta de cumpleaños. Según las primeras investigaciones, la discusión que se ha iniciado en el domicilio ha continuado en la vía pública y ha terminado con el ataque mortal.

De acuerdo con la información policial, el agresor ha golpeado a la víctima en varias ocasiones antes de que esta intentara escapar corriendo. El hombre la ha perseguido hasta alcanzarla a la altura del número 2 de la calle, donde le ha asestado una cuchillada en el cuello con un cuchillo de grandes dimensiones. La mujer ha muerto en el acto sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por salvar su vida.

Custodia policial

Tras cometer el crimen, el detenido se ha autolesionado con la misma arma blanca en un intento fallido de suicidio. Ha sido trasladado al hospital Virgen del Rocío, donde permanece ingresado bajo custodia policial. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para esclarecer todos los detalles y confirmar la naturaleza del crimen.

El servicio de Emergencias 112 ha recibido a las 3:10 horas una llamada de un testigo que ha informado de la presencia de una mujer ensangrentada en un portal y pidiendo ayuda. Inmediatamente se han movilizado la Policía Nacional, la Policía Local y los facultativos del 061, que a su llegada han confirmado el fallecimiento. Vecinos de la zona han relatado escenas de gran tensión durante la madrugada, con gritos y presencia policial durante varias horas.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que no existían denuncias previas ni medidas judiciales de protección vigentes para la víctima. No obstante, según publica Diario de Sevilla, el detenido ya habría intentado acabar con la vida de su pareja en un episodio ocurrido en Cádiz, donde presuntamente intentó ahogarla.