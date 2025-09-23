Matan a dos populares músicos colombianos en México

Los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera Ramos, alias Dj Regio Clown, han sido encontrados muertos en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, a unos cincuenta kilómetros de la capital. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha informado que los cuerpos fueron localizados el 17 de septiembre y posteriormente fueron identificados a través de pruebas periciales. El 22 de septiembre, la familia de Sánchez reconoció oficialmente el cadáver en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

Los artistas fueron dados por desaparecidos desde el 16 de septiembre. Ese día fueron vistos por última vez en un gimnasio de Polanco, una zona de alto nivel adquisitivo en Ciudad de México. Dos días antes, el 14 de septiembre, se presentaron en la discoteca ElectroLab como parte de una serie de conciertos programados en la capital.

Último rastro en Ciudad de México

El mánager de B-King, Juan Camilo Gallego, ha explicado en declaraciones a Noticias Caracol que se hospedaba en el mismo hotel que los músicos y que, antes de salir hacia el gimnasio, le comentaron que planeaban almorzar con conocidos de Herrera. Esa ha sido la última información conocida sobre su paradero.

La investigación ha quedado en manos de la FGJ-CDMX, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México. Según ha explicado el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, las instituciones de seguridad federales y locales han colaborado "para localizar a los responsables y esclarecer este hecho". La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado además que las cancillerías de México y Colombia han estado en contacto para dar seguimiento al caso.

Reacción del Gobierno colombiano

El presidente colombiano Gustavo Petro ha vinculado el asesinato con la violencia del narcotráfico y ha cuestionado la estrategia internacional contra las drogas: "Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", ha escrito en X.

Trayectoria de los artistas

Sánchez, de 31 años, era natural de Santander y residía en Medellín. Se movía en el ámbito de la música urbana y había trabajado con artistas como la DJ Marcela Reyes, su expareja, quien ha denunciado haber recibido amenazas tras el asesinato. En 2022, B-King reconoció en una entrevista con Canal 1 su parentesco con Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, uno de los cabecillas del Clan del Golfo: "Es mi tío, es un amigo que quiero muchísimo y siempre ha estado para mí... Trato de ser muy reservado, pero es algo que no voy a negar".

Herrera, de 35 años y oriundo del Valle del Cauca, trabajaba como productor musical y era el principal colaborador de Sánchez. Ambos habían mostrado entusiasmo por su gira en México. "Me siento contento, agradecido", escribió B-King en una de sus últimas publicaciones en redes sociales.