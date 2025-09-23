Desalojan a una mujer y descubren que ocultaba en la casa los cadáveres de cuatro bebés a los que mató

En el estado de Pensilvania, la Policía Estatal investiga a Jessica Mauthe, de 39 años, tras el hallazgo de los cuerpos de cuatro recién nacidos en la vivienda que ocupaba en Oak Avenue, en el municipio de Cadogan (condado de Armstrong). El caso se inició después de que el propietario del inmueble, Brent Flanigan, la desalojara en agosto por impago, según informó The Pittsburgh Post-Gazette. La vivienda, que había pertenecido a su familia, pasó a su nombre tras la muerte de su padre, de acuerdo con la misma fuente.

El hallazgo inicial

El 13 de septiembre, el propietario acudió a limpiar la casa y detectó un fuerte olor que procedía de un armario. En el interior de una bolsa de basura encontró el cadáver de un bebé y avisó a la policía, según relató a WTAE. En el registro posterior, los agentes localizaron otras dos bolsas en el ático con restos de otros dos recién nacidos, de acuerdo con The Pittsburgh Post-Gazette. Ese mismo día se presentaron los primeros cargos por homicidio criminal y abuso de un cadáver, según la Policía Estatal de Pensilvania.

El jueves 18 de septiembre, la Policía Estatal confirmó el hallazgo de restos de un cuarto bebé y precisó que los restos se habían encontrado en un dormitorio y en el ático, según WTAE. La confirmación llegó tras una autopsia practicada el domingo, que estableció que eran cuatro los bebés recuperados en la vivienda.

La versión de la acusada

De acuerdo con la denuncia penal a la que tuvieron acceso CBS News y The Pittsburgh Post-Gazette, Mauthe reconoció haber ocultado los cuerpos tras dar a luz en su domicilio. Relató que hace aproximadamente seis años parió en el baño, escuchó al recién nacido "lloriquear", se desmayó y, al despertar, el bebé ya había muerto. En otro episodio, "Podía oír al niño haciendo varios ruidos", recoge la denuncia; "Mauthe sacó al niño del inodoro, envolvió una toalla alrededor de todo el cuerpo del bebé, donde permaneció hasta que dejó de hacer ruidos", según el documento citado por The Pittsburgh Post-Gazette.

Según la misma investigación, hace aproximadamente un año volvió a dar a luz en el baño, sostuvo al recién nacido envuelto en una toalla hasta que dejó de respirar y después escondió el cuerpo. Los agentes indican que Mauthe no buscó atención médica en ninguno de los partos y que no informó de los hechos a nadie.

El jueves en que se confirmó el cuarto bebé, la Policía Estatal anunció la lista de cargos actualizada: un cargo de homicidio criminal, un cargo de homicidio involuntario, cuatro cargos por ocultar la muerte de un niño y cuatro cargos por abuso de un cadáver, según CBS News y la comunicación de la Policía Estatal. La mujer compareció ese mismo día ante un juez, se le denegó la libertad bajo fianza y permanece en la cárcel del condado de Armstrong.