Hallan el cadáver de un español con un disparo en la cabeza en República Dominicana

Un ciudadano español ha sido encontrado muerto dentro de su vehículo en una zona rural de República Dominicana. El hallazgo se produjo el sábado por la mañana en la provincia de Valverde, al noroeste del país caribeño, y las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte.

La víctima ha sido identificada como Antonio Jiménez López, de 59 años, cuyo cadáver presentaba un disparo en la cabeza. El coche fue localizado en la carretera La Trujillista, a la altura de la localidad de Damajagua, dentro del distrito municipal de El Maizal, y vecinos de la zona alertaron a la Policía. Esas mismas fuentes sitúan el vehículo en la comunidad de Palo Damajagua y señalan que el fallecido portaba su DNI y su pasaporte en el momento del hallazgo.

El levantamiento del cadáver lo practicaron los servicios forenses y el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), con sede en Santiago, para la autopsia y los trámites legales. Medios locales, como el diario digital Cadena DH, apuntan además que Jiménez López era empresario de Dos Hermanas (Sevilla) y propietario de un vivero en la ciudad.

Investigación en marcha

Funcionarios del Ministerio Público de Valverde reconocieron en un vídeo que por el momento las pesquisas se encuentran en una fase inicial. "Aún no pueden ofrecer mayores datos del caso, porque las investigaciones apenas comienzan", explicaron al ser consultados. La Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) ha asumido las diligencias con el objetivo de determinar las circunstancias del hecho e identificar a los responsables, sin que por ahora hayan trascendido detenciones ni avances sustantivos.

El departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional dominicana aseguró no disponer de información adicional sobre el caso. La institución se ha limitado a señalar que las pesquisas siguen en marcha y que serán los investigadores quienes determinen en los próximos días qué ocurrió realmente en la carretera de La Trujillista.