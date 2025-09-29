Una mujer hospitalizada por la picadura de un escorpión en un hotel de Madrid

Una huésped de un hotel de Alcorcón (Madrid) fue trasladada el pasado viernes a un centro hospitalario después de sufrir la picadura de un escorpión dentro del establecimiento. El aviso partió del propio hotel y, a su llegada, los agentes de la Policía Municipal de Alcorcón optaron por llevarla al hospital para que "valoraran si procedía algún tratamiento específico", según informó el cuerpo local en sus redes sociales.

La Policía explicó que "se sospecha que el animal venenoso podría haberse introducido previamente en el equipaje de la propia clienta". Aunque en la península ibérica existen escorpiones, su presencia en entornos urbanos es poco habitual. En España, estos arácnidos son poco comunes en ciudad y suelen habitar zonas cálidas y secas, un contexto que ayuda a entender la excepcionalidad del caso.

🦂 llamada de un hotel de la Ciudad informando que una clienta había sido picada por un escorpión. Resulta positivo, trasladamos a la mujer al hospital para q valoren si procede algún tratamiento. Se sospecha q el animal podría haberse introducido previamente en el equipaje 🤷🏻 pic.twitter.com/eQOz1dAyaq — Policía Municipal de Alcorcón (@PoliciaAlcorcon) September 26, 2025

La picadura de un escorpión puede causar diversos síntomas —dolor intenso, inflamación, fiebre, sudoración, vómitos o, en los cuadros más graves, dificultad respiratoria— y, aunque en Europa las especies raramente resultan mortales, es importante recibir atención médica inmediata tras una picadura para descartar complicaciones y realizar seguimiento clínico.