Condenada a 6 años de cárcel por dejar tuerto a su novio con un cargador de móvil

La justicia gallega ha condenado finalmente a una joven por haber golpeado de forma violenta a su pareja sentimental con un cargador de teléfono móvil. La chica agredió a su novio en la parte izquierda de su cara, logrando dañar considerablemente un ojo. Posteriormente, tras denunciar los hechos en comisaría y ser atendido en un centro médico, el joven perdió finalmente su ojo como consecuencia de las lesiones.

En última instancia, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso que presentó la culpable de no ser condenada a 6 años de prisión. El tribunal avala de esta forma la postura de la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra (con sede en Vigo) y descarta la tesis que defendía la joven de que se trataba de un accidente.

Los hechos ocurrieron en abril del 2021 en el domicilio de la autora, ubicado en la ciudad de Vigo. Durante las testificaciones en sede judicial, la culpable señaló en varias ocasiones que efectivamente golpeó a su pareja, pero que se trataba de un acto involuntario. Aunque también explicó que le golpeó para defenderse de una supuesta agresión.

Multa económica y orden de alejamiento

Además de la pena de cárcel de 6 años, la mujer no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante un período aproximado de 10 años. También deberá pagar una indemnización económica de 72.000 euros por las lesiones causadas y las secuelas, además de los gastos de reposición periódica de la prótesis ocular que tuvo que implantarse, con un límite de 48.000 euros.