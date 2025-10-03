Muere un menor de 13 años en un accidente con un patinete en Sevilla

La localidad sevillana de El Saucejo se encuentra de luto. Este jueves, un niño de 13 años ha perdido la vida y otro, de la misma edad, ha resultado herido después de colisionar con el patinete en el que se desplazaban contra un coche que se encontraba estacionado.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha confirmado que a las 19:20 horas recibió varias llamadas que alertaban de un accidente en la calle Majadahonda, una vía con pendiente en la localidad. De inmediato, el centro coordinador activó a los recursos sanitarios del Centro de Emergencias Sanitarias 061, además de dar aviso a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Traslado al hospital y fallecimiento

Los servicios médicos se desplazaron hasta el lugar y encontraron a los dos menores heridos junto al patinete y al turismo contra el que habían impactado. Tras recibir las primeras atenciones, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital de La Merced de Osuna.

El niño que conducía el patinete ingresó en estado crítico y, pese a los esfuerzos de los sanitarios, terminó falleciendo poco tiempo después. Su acompañante, también de 13 años, se encuentra ingresado en planta. Según la agencia EFE, está consciente y fuera de peligro, a la espera de evolución en las próximas horas.

Investigación abierta

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro. El caso está en manos del Equipo de Atestados de Tráfico de Utrera, que trabaja con distintas hipótesis. Por el momento, no se descarta ninguna posibilidad, aunque la línea principal apunta a una posible distracción del conductor del patinete, lo que habría provocado la colisión con el turismo estacionado.

Además, la Guardia Civil ha recordado que la investigación se encuentra en curso y que será necesario esperar a la conclusión de las diligencias para determinar con exactitud lo ocurrido.

Reacciones en el municipio

El accidente ha generado una gran conmoción en El Saucejo, un municipio de poco más de 4.000 habitantes. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial durante el fin de semana, suspendiendo las fiestas patronales previstas por la Virgen del Rosario.

Como señal de duelo, las banderas ondean a media asta en los edificios municipales y se ha colocado un crespón negro en la bandera del pueblo gitano en la fachada del Consistorio, ya que el menor fallecido pertenecía a esta comunidad. En un comunicado, el Ayuntamiento ha expresado su "más sincero pésame y apoyo a la familia" en nombre de toda la corporación municipal y de los vecinos del municipio.