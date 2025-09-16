Muere una niña de 4 años que cayó desde un quinto piso cuando estaba a cargo de una menor en Calpe

Una niña de cuatro años falleció el pasado viernes en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante a causa de las heridas sufridas tras precipitarse desde un quinto piso en Calpe (Alicante) durante la madrugada del domingo 7 de septiembre.

La menor se encontraba en la vivienda en compañía de otros dos niños: su prima de 14 años y un bebé de apenas un año de edad. La adolescente estaba a cargo de ambos menores, sin supervisión de ningún adulto, según los primeros datos de la investigación.

El trágico suceso tuvo lugar en un edificio ubicado en la avenida Diputación, en la comarca alicantina de la Marina Alta. El impacto del caso ha sido especialmente fuerte en el municipio, tanto por la edad de la víctima como por las circunstancias en que se produjo el accidente.

Según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Calpe y del instituto armado, el suceso ocurrió en torno a las 05:00 horas de la madrugada. La niña habría trepado por la barandilla del balcón del domicilio familiar, desde donde perdió el equilibrio y cayó al vacío. En su caída, impactó contra un vehículo estacionado, lo que habría amortiguado el golpe inicial y evitado que falleciera en el acto.

Pese a ello, las heridas que sufrió fueron extremadamente graves y no le permitieron recuperarse. La menor llegó a estar cinco días ingresada en estado crítico y falleció antes de poder ser intervenida quirúrgicamente.

Traslado urgente al hospital

Fueron los propios padres quienes, tras conocer el accidente, trasladaron a la niña al centro de salud de Calpe. Desde allí fue derivada de urgencia al Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde quedó ingresada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Durante cinco días, el equipo médico luchó por salvarle la vida, pero finalmente la pequeña no logró superar la gravedad de las lesiones.

El caso ha sido asumido por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Calpe. Según han declarado fuentes del cuerpo, la menor "cayó accidentalmente" desde el quinto piso, aunque aún se están recabando pruebas y testimonios para esclarecer todos los detalles. "Las diligencias serán trasladadas al juzgado de Instrucción 2 de Denia", señalan las mismas fuentes. Uno de los aspectos clave de la investigación es por qué tres menores estaban solos en el domicilio familiar a esas horas.