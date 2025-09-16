Un bebé de 20 días muere al ser arrollado por un coche aparcado sin frenos

Una bebé de apenas veinte días ha perdido la vida y su madre, de 37 años, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Denia con pronóstico reservado tras un accidente ocurrido este domingo por la tarde en Calpe (Alicante). El suceso se produjo cuando un coche aparcado, sin conductor y en una calle en pendiente muy pronunciada, comenzó a desplazarse sin control y arrolló a la mujer y a su hija mientras paseaban.

La madre resultó gravemente herida, sufriendo un coágulo cerebral y la amputación de una pierna, mientras que la pequeña no logró sobrevivir pese a los esfuerzos médicos. El padre de la familia y su hijo mayor, de cuatro años, presenciaron el accidente en primera persona.

La investigación

La principal incógnita de este trágico caso está en determinar si el vehículo implicado no tenía correctamente accionado el freno de mano o si, por el contrario, fallaron los sistemas de inmovilización. La Policía Local ha iniciado una investigación para esclarecer con exactitud las causas que provocaron el desplazamiento del automóvil.

Según los primeros indicios, el coche comenzó a coger velocidad de manera descontrolada por la pendiente de la calle y terminó embistiendo a las víctimas.

Tras el accidente, fue necesario facilitar el acceso de los equipos de emergencia al lugar del siniestro, situado en una zona de urbanización. El aviso llegó al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a las 19.40 horas. Se movilizaron de inmediato una ambulancia del SAMU, otra de Soporte Vital Básico (SVB) y un equipo médico de atención primaria. Los servicios sanitarios atendieron a la mujer y a la bebé por politraumatismo y las trasladaron al Hospital de Denia.

El personal sanitario logró estabilizar a la madre, quien permanece ingresada. La bebé fue evacuada de urgencia, pero, pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir a las heridas sufridas.

Un municipio compungido

El concejal de Seguridad de Calpe, Guillermo Sendra, explicó que la Policía Local investiga qué pudo ocurrir y que una de las hipótesis se centra en determinar si el freno de mano estaba correctamente accionado o si, por el contrario, no quedó bien fijado y pudo fallar, lo que habría provocado que el vehículo descendiera por una pendiente "muy pronunciada" y arrollara a la madre y a su bebé. No obstante, recalcó que será necesario esperar a las conclusiones definitivas.

Además, señaló que el atropello, en el que la madre resultó gravemente herida y la bebé perdió la vida, ha supuesto un "drama" para el municipio y que la población está "compungida" por lo sucedido. Asimismo, adelantó que el Ayuntamiento decretará tres días de luto oficial y confió en que la madre, ingresada en la UCI del Hospital de Denia con pronóstico reservado, pueda evolucionar favorablemente.