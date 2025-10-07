La peligrosa moda del 'subway surfing', una práctica que en 2025 se ha cobrado cinco víctimas sólo en Nueva York

Dos niñas de 12 y 13 años fueron encontradas muertas el sábado 4 de octubre en el techo de un tren de la línea J del metro de Nueva York, después de cruzar el puente de Williamsburg en dirección a Brooklyn. La Policía de Nueva York (NYPD) investiga el suceso como un caso de subway surfing, un reto que consiste en subirse al exterior de los vagones mientras el tren circula, con frecuencia para grabar vídeos destinados a redes sociales como TikTok o Instagram.

Una moda amplificada por las redes

El subway surfing no es nuevo: ya desde los primeros años del metro, inaugurado en 1904, hubo registros de personas que viajaban en el exterior de los vagones. Lo que antes era una conducta aislada se ha convertido en los últimos años en un fenómeno viral. Las cifras muestran un aumento: entre 2018 y 2022 hubo cinco muertes relacionadas con esta práctica; en 2023 murieron al menos cinco personas, en 2024 fueron doce y en lo que va de 2025 se han contabilizado cinco fallecimientos más, incluidas las dos menores de este fin de semana, según datos del NYPD y de la cadena NBC News.

Las causas de los accidentes varían: caídas desde el techo de los vagones, atropellos o electrocuciones por contacto con el tendido eléctrico. En 2022 murió en el mismo puente de Williamsburg un adolescente de 15 años, Ka’Von Wooden, tras caer a las vías. Su madre, Y’Vonda Maxwell, afirmó en Associated Press: "Cuando murió mi hijo, dos semanas después falleció otro niño. ¿Por qué no se detiene esto?". El mismo día del último accidente, un chico de 14 años resultó herido al caer de un tren en Queens.

'Subway surfing' en el metro, correr sobre el vehículo en movimiento pic.twitter.com/ViMDg8wbkE — Libertad Digital (@libertaddigital) October 7, 2025

Incremento de arrestos

El NYPD ha intensificado los controles: en 2024 se practicaron 229 detenciones y en el primer semestre de 2025 ya suman 138. La mayoría de los implicados son adolescentes de entre 13 y 17 años, aunque también se han documentado casos de menores de 9.

Las autoridades han puesto en marcha campañas de prevención como Subway Surfing Kills – Ride Inside, Stay Alive. También se han retirado más de 1.800 vídeos relacionados con esta práctica en redes sociales, aunque expertos advierten de que los algoritmos siguen favoreciendo la difusión de contenidos de riesgo. La abogada Rikki Davidoff, que representa a varias familias, declaró en The Guardian: "Tu algoritmo es tu algoritmo, y es fácil para cualquier niño o adolescente buscar este tipo de contenidos".

Medidas en estudio

La MTA estudia medidas técnicas para impedir que los pasajeros accedan al exterior de los trenes, como instalar tubos de goma entre coches, sensores con inteligencia artificial o bloquear los pasillos intermedios, aunque todas las propuestas plantean problemas de seguridad y costes elevados. "Hay muchas formas de arreglarlo, pero todas cuestan dinero", indicó Branislav Dimitrijevic, ingeniero del New Jersey Institute of Technology.

Crichlow pidió la implicación de familias y profesores en la concienciación: "Padres, profesores, amigos; hacedlo llegar a vuestros seres queridos. Subirse a un vagón de metro no es surfear, es un suicidio".