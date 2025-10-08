Un agente de los Mossos d' Esquadra ha sido asesinado a tiros por su suegro en Lérida

Un agente de los Mossos d'Esquadra ha muerto este miércoles por la tarde tras recibir varios disparos efectuados por su suegro en la calle Doctora Castells, en el barrio de Cappont de Lérida. El tiroteo se ha producido sobre las 15:20 horas, a la altura del número 17 de la vía.

El autor de los disparos, un hombre de 78 años, se ha entregado a los agentes que han acudido al aviso y ha sido detenido en el mismo lugar. En el momento de su arresto todavía ha guardado el arma en su vehículo.

Conflicto familiar

Según han adelantado El Debate y ElCaso.com, el detenido estaba ingresado en un centro psiquiátrico de la ciudad y ha mantenido un conflicto con su yerno en relación con el régimen de visitas a sus nietas. La hipótesis principal es que ha sufrido un brote en el transcurso de esa disputa. Las autoridades han subrayado que los hechos no han estado relacionados con la actividad profesional del agente, que se encontraba fuera de servicio.

La División de Investigación Criminal de la Región Policial Ponent se ha hecho cargo de la investigación, que ha quedado bajo secreto de sumario. La zona ha sido acordonada para la recogida de pruebas y el juez ha autorizado posteriormente el levantamiento del cadáver, que ha sido trasladado al anatómico forense para la práctica de la autopsia.