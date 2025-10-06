Dos adolescentes mueren al practicar 'subway surfing' en el metro

Dos adolescentes, una de ellas de 13 años, han muerto en la madrugada del sábado en Brooklyn al practicar subway surfing, un reto viral de TikTok que consiste en viajar en el exterior de los trenes del metro.

La policía de Nueva York ha recibido una llamada poco después de las 3:00 desde la estación de Marcy Avenue. Los agentes han encontrado a las dos jóvenes inconscientes sobre el techo de un convoy y los servicios de emergencia han confirmado su fallecimiento en el lugar. Según testigos, las víctimas formaban parte de un grupo de unos quince adolescentes que minutos antes corrían dentro de los vagones, hasta que dos de ellas han accedido al exterior del tren.

El presidente de Tránsito de la ciudad, Demetrius Crichlow, ha señalado en un comunicado: "Es desgarrador que dos jóvenes hayan desaparecido porque de alguna manera pensaron que viajar fuera de un tren subterráneo era un juego aceptable". Ha añadido: "Los padres, profesores y amigos deben ser claros con sus seres queridos: subirse al techo de un vagón del metro no es ‘surfear’, es suicidio".

Aumento de víctimas mortales

El subway surfing es una práctica ilegal y de alto riesgo que se ha extendido en los últimos años a través de las redes sociales. En lo que va de 2024, cinco personas han muerto en Nueva York mientras intentaban esta acción, una cifra similar a la registrada durante todo 2023. Entre los casos más recientes figuran el de un joven de 15 años fallecido en julio y el de un niño de 12 años que murió en marzo tras sufrir graves heridas.

Nuevas medidas de control

La Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) y el Departamento de Policía han intensificado las medidas para contener el fenómeno. Entre ellas se incluyen la campaña de concienciación Ride Inside, Stay Alive ("Viaja dentro, mantente vivo") y el uso de drones para identificar a quienes viajan en el exterior de los trenes.

Las estadísticas policiales reflejan un incremento de detenciones: 229 en 2024 frente a 135 en 2023. La investigación sobre el suceso de Brooklyn sigue abierta y las autoridades no han facilitado la identidad de las víctimas.