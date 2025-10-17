'Crónica negra' con Alfonso Egea: La mataviejas vuelve a actuar

Remedios Sánchez Sánchez, conocida como "La Mataviejas de Barcelona", es una gallega de 69 años condenada a 144 años de prisión por asesinar en 2006 a tres ancianas e intentar matar a otras cinco. Tras más de una década recluida en la prisión de Teixeiro (A Coruña), fue detenida de nuevo el pasado 3 de octubre durante un permiso penitenciario, al ser considerada la principal sospechosa del asesinato de Carmen, una mujer de 91 años hallada muerta en su domicilio de La Coruña. La Policía cree que volvió a actuar siguiendo el mismo patrón: matar para robar.

En su primera oleada criminal, Remedios Sánchez sembró el terror en Barcelona entre junio y julio de 2006. Adicta al juego, elegía a sus víctimas —ancianas solas y con recursos— para robarles dinero con el que poder seguir apostando en bingos y tragaperras. Las golpeaba y asfixiaba con extrema violencia, llegando a matar a tres mujeres en apenas veinte días. Nunca reconoció los hechos y trató de culpar a una supuesta compañera de piso inexistente, "La Mari", a la que la Fiscalía llamó "la inquilina fantasma". Su captura se produjo en un bingo del Ensanche barcelonés por el entonces jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, poniendo fin a una de las cazas policiales más intensas de la época.

En el programa de En Casa de Herrero de Esradio, Alfonso Egea ha dado todos los detalles de la "mataviejas". A su juicio, "ella disfruta matando con mucho placer" y asegura que "no solo mataba por conseguir dinero, ya que el nivel de violencia era mucho mayor que el necesario para robar dinero por ludopatía".

Según ha explicado Egea, "Remedios es una mujer muy fuerte, muy corpulenta, y los agentes llegaron a la conclusión de que obtenía un doble beneficio: el económico, que era importante; pero también el placer de someter a sus víctimas hasta la muerte o hasta donde ella pensaba que era la antesala de la muerte".

Según ha contado el periodista, "los forenses dijeron que no tenía ningún problema mental que la incapacite o que se pueda utilizar como atenuante, ya que ella es consciente y miente deliberadamente. De hecho, se enfrentaba a las pruebas físicas con la negativa como norma", ha detallado.

Huellas en los escenarios del crimen

Además, "se le vio en las inmediaciones de los lugares de los asaltos por medio de cámaras de seguridad y más tarde se confirmó la presencia de sus huellas en los escenarios. Al principio de la investigación, como eran asaltos consecutivos y muy rápidos, no había equivalencia en la base de datos ya que no había delinquido antes", ha señalado Egea.

A su parecer, considera que el horizonte penal de la "mataviejas de Barcelona" es "terrible" y que, como mínimo, se enfrenta a otros veinte años de prisión tras su último asesinato, en el que acabó con la vida de una gallega de 91 años.