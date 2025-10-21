Hallan los restos de Kada Scott, la joven aspirante a Miss Pensilvania que desapareció al salir del trabajo

La Policía de Filadelfia (Estados Unidos) ha identificado mediante pruebas de ADN los restos hallados el sábado en una tumba poco profunda en East Germantown como los de Kada Scott, la joven de 23 años desaparecida el pasado 4 de octubre tras salir de su trabajo en un centro de cuidados asistidos. La información fue adelantada por CBS News Philadelphia, citando fuentes policiales.

Scott, que residía en East Mount Airy, había sido vista por última vez la noche anterior cuando abandonó antes de tiempo su turno en el centro The Terrace at Chestnut Hill. Aunque llegó en coche, el vehículo fue hallado en el aparcamiento de empleados, vacío y sin sus pertenencias personales.

Una búsqueda masiva

El hallazgo del cuerpo se produjo en un área boscosa trasera a la escuela secundaria abandonada Ada H. Lewis, en el barrio de East Germantown, donde ya se habían encontrado días antes objetos de la joven. La localización se produjo después de que la policía recibiera la noche anterior una llamada anónima con detalles muy precisos sobre la zona que debía ser registrada.

El operativo movilizó a centenares de agentes: la propia academia de policía cerró temporalmente para que 300 reclutas se sumaran a la búsqueda, apoyados además por perros rastreadores de la Policía Estatal de Nueva Jersey.

Los cargos contra el sospechoso

La investigación apunta directamente a Keon King, de 21 años, detenido y señalado como la última persona que estuvo con Scott antes de su desaparición. El joven permanece en prisión preventiva. Según distintas fuentes judiciales, la cuantía de la fianza ha oscilado entre 250.000 y 2,5 millones de dólares, dependiendo de los distintos procedimientos abiertos.

Los registros telefónicos de Scott resultaron decisivos para identificarlo como sospechoso: situaban su dispositivo móvil en todos los escenarios clave del caso. Tras entregarse, King fue inicialmente acusado de secuestro, detención ilegal, acecho, uso delictivo de telecomunicaciones y manipulación de pruebas, aunque todavía no ha declarado su postura ante los cargos.

El lunes, la Fiscalía del distrito de Filadelfia amplió las acusaciones al vincularlo con un Hyundai Accent quemadoque habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Scott. Entre los nuevos delitos formalizados figuran incendio con resultado catastrófico, conspiración, uso no autorizado de vehículo, receptación de bienes robados, manipulación de pruebas y poner en peligro a otra persona.

Un historial de violencia

King ya había sido investigado este mismo año por secuestro y estrangulamiento en un caso de violencia doméstica, aunque los cargos fueron retirados al no comparecer la víctima en el tribunal. Krasner confirmó que la fiscalía reabrirá también ese expediente.

A ese historial se suma ahora la difusión de unas grabaciones en TikTok que muestran al sospechoso intentando forzar la entrada a la vivienda de otra mujer en el norte de Filadelfia. En las imágenes, publicadas el 15 de octubre, se ve a King saltando una verja y acercándose a las ventanas, mientras la mujer que graba le exige que se marche y pide a otra persona, que sostiene a un bebé en brazos, que llame a la policía.

New video of Keon King the suspect charged with kidnapping #KadaScott in Philly This is NOT Kada's voice, but another woman he was stalking and showed up to her house. A clear reject loser pic.twitter.com/nM6LntWn85 — SweetPea (@SweetPea1636) October 17, 2025

El perfil de la víctima

Scott, graduada en Penn State, acababa de comenzar su carrera profesional en el sector del cuidado de personas y se preparaba para competir en Miss Pennsylvania 2026, con la esperanza de dar el salto a Miss USA.

Su padre, Kevin Scott, aseguró en declaraciones a The Sun que desconocía que su hija hubiera recibido amenazas. "No tenía enemigos, era una chica tranquila", afirmó.