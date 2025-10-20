Muere la teniente alcalde de Villar del Río en la explosión de su vivienda

La teniente de alcalde de Villar del Río (Soria), Elena Blanco, ha fallecido este domingo tras la explosión y el incendio que se han registrado en su vivienda de dos plantas situada en una plaza del municipio, según ha informado la Subdelegación del Gobierno y ha recogido la agencia EFE.

El suceso se ha producido en torno a las 17:00 horas, cuando los vecinos han alertado al 1-1-2 después de escuchar una fuerte detonación y ver cómo se iniciaba un incendio. Bomberos del parque de Ágreda y de la Diputación en la zona del Moncayo y Tierras Altas han intervenido en el lugar y han logrado controlar el fuego.

⚠️ Fallece Elena Blanco, tte. alcalde de Villar del Río, tras un incendio en su vivienda.

El fuego, registrado sobre las 17:00 h, ya ha sido controlado.

Se encontraba sola.

Fue hallada con vida, pero falleció pese a los intentos de reanimación.

Circunstancias del fallecimiento

La víctima ha sido localizada con vida entre los restos de la vivienda, pero ha fallecido poco después en la ambulancia pese a los intentos de reanimación de los servicios sanitarios. La autoridad judicial ha procedido al levantamiento del cadáver pasadas las 22:30 horas, momento en el que se ha confirmado su identidad, de acuerdo con la Subdelegación del Gobierno.

En el momento del siniestro la mujer se encontraba sola en la vivienda. El fuerte estruendo que han escuchado los vecinos ha podido deberse al derrumbe parcial del inmueble, según han señalado las autoridades. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso.