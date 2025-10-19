Una mujer pasa 27 años encerrada en casa de sus padres: "Estaba a pocos días de morir"

Mirella, una mujer de 42 años, fue hallada en julio en estado crítico dentro del apartamento de sus padres en Świętochłowice, al sur de Polonia. Se investiga si permaneció durante 27 años encerrada en una habitación sin contacto con el exterior. La Fiscalía mantiene abiertas diligencias contra el matrimonio, que ha sido detenido, por un posible delito de abuso físico y psicológico.

La mujer desapareció de la vida pública en 1998, cuando tenía 15 años. Ese mismo curso fue dada de baja en el Instituto Kochanowski n.º 1, donde había comenzado unos meses antes. La actual directora, Jolanta Daniluk, ha precisado que "comenzó sus estudios el 1 de septiembre de 1997 y fue eliminada del registro el 6 de enero de 1998 con una nota que decía: ‘Eliminada a petición de sus padres’".

Desde entonces, nadie volvió a verla. Los vecinos recuerdan versiones contradictorias por parte de los padres, que en unas ocasiones afirmaban que su hija había desaparecido, en otras que había sido devuelta a su familia biológica y en otras que había huido de casa. "El matrimonio decía que su hija adolescente había desaparecido (…) y no se nos ocurrió cuestionarlos", relató un testigo al diario polaco Fakt.

Rescate tras una discusión

El hallazgo se produjo después de que residentes alertaran a la policía por ruidos de una fuerte discusión en el domicilio familiar. Al llegar, los agentes fueron recibidos por la madre, de 82 años, que negó cualquier problema. Finalmente, y tras insistir, los policías entraron en la vivienda y encontraron a Mirella recostada en un sillón. Según testigos, presentaba un estado de abandono extremo, con heridas graves en las piernas. "Cuando los servicios de emergencia la sacaron, nos dio escalofríos. Estaba en un estado terrible. Extremadamente descuidada, tenía las piernas como si estuvieran completamente necrosadas", contaron vecinos al citado medio.

La mujer fue trasladada al hospital, donde reconoció que no había salido de casa en más de dos décadas. Paweł Nowicki, portavoz del Servicio de Ambulancias Provinciales en Katowice, explicó que "el equipo escuchó a la propia paciente decir que no había salido de casa en más de 20 años. Cuando bajaba las escaleras con el equipo, estaba sorprendida de cómo lucía la escalera".

Una mujer sin identidad

Los médicos advirtieron que Mirella estaba "a pocos días de morir si seguía en esas condiciones críticas", con riesgo de necrosis en ambas piernas. El director del Servicio Médico de Emergencias del Voivodato de Katowice, Łukasz Pach, añadió: "Jamás fue al dentista ni a la peluquería, tampoco sabemos qué tipo de dieta tuvo, pero su cabello y sus dientes están en muy mal estado y amenazan su complejo cuadro de salud".

La Policía Municipal de Świętochłowice confirmó que Mirella nunca figuró en ninguna base de datos como desaparecida. Tras el rescate se le expidió un documento de identidad por primera vez. La fiscal Agnieszka Kwatera anunció la apertura formal de la investigación y el Centro de Bienestar Social de la localidad también se ha implicado en el caso. Su directora, Monika Szpoczek, subrayó que "este es un asunto particularmente delicado, y su resolución completa requiere tiempo y la cooperación de numerosas instituciones, así que en esta etapa no es posible emitir evaluaciones definitivas ni determinar públicamente el curso de los acontecimientos".

Actualmente, la mujer permanece ingresada recibiendo tratamiento. El caso ha provocado la movilización de vecinos y asociaciones locales que intentan apoyarla en su proceso de reintegración. Al mismo tiempo, continúa la investigación judicial para esclarecer cómo pudo permanecer invisible durante 27 años sin supervisión de las autoridades.