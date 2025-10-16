Pillan in fraganti a un ladrón que se quedó dormido en la casa que asaltó en Valencia

La Guardia Civil ha puesto fin a una cadena de robos que mantenía en jaque a las comarcas alicantinas de El Condado de Cocentaina y valencianas de el Valle de Albaida . Lo que en un primer momento se sospechaba que era obra de un grupo organizado resultó tener un único autor material: un hombre de 43 años, de nacionalidad española, al que se le atribuyen diez robos con fuerza en viviendas, varios hurtos de vehículos y delitos de estafa y usurpación de estado civil.

La investigación se inició en mayo tras registrarse numerosos asaltos en Bocairent y Onteniente (Valencia) y en Bañeres y Alfafara (Alicante). El ladrón actuaba de noche, moviéndose campo a través para evitar ser detectado, y forzaba puertas y ventanas de segundas residencias y casas habitadas. En una de ellas llegó incluso a pernoctar. Los coches que sustraía de las parcelas eran posteriormente ofrecidos a terceros para obtener beneficios económicos.

Un modus operandi meticuloso

El trabajo de los agentes fue arduo, según fuentes del Instituto Armado. La clave estuvo en el visionado de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y, sobre todo, en las huellas dactilares localizadas en una de las viviendas asaltadas, que permitieron identificar al autor.

Las pesquisas también destaparon la implicación de tres hombres —de 31, 44 y 45 años—, vecinos de Gandía y Onteniente, acusados de colaborar con el detenido en trasladar uno de los vehículos sustraídos a la periferia de Valencia y venderlo suplantando la identidad del propietario. Uno de ellos ya estaba en prisión preventiva en Picassent desde junio por otras causas y en septiembre fue formalmente notificado de su implicación en este caso.

Objetos recuperados

En la operación se han recuperado dos coches robados y diversas herramientas, con un valor total estimado en 27.000 euros. La investigación corrió a cargo de la Guardia Civil de Onteniente y las diligencias han sido remitidas a los juzgados de Onteniente y Alcoy.

En total, al detenido se le imputan 10 robos con fuerza, 2 robos/hurto de uso de vehículo a motor, 1 delito de estafa y 2 de usurpación de estado civil, según ha confirmado la Guardia Civil.