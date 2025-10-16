Una embarazada de siete meses pierde al bebé después de ser atacada por su perro

Una mujer de 36 años, embarazada de siete meses, ha perdido a su bebé después de ser atacada por su perro, un American Bully XL, el pasado lunes en Nantes (Loira Atlántico), según informaron Ouest France y Le Parisien.

El suceso ocurrió en torno a las 16:30 horas en el domicilio de la víctima, que había adoptado al animal en junio en un refugio. Durante el ataque, una vecina de 45 años acudió al escuchar gritos y también resultó herida, aunque sus lesiones fueron calificadas como leves.

Hasta la vivienda se desplazaron trece bomberos, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Bomberos y Rescate del Departamento de Loira Atlántico (CODIS). La mujer fue hospitalizada y este martes se confirmó la pérdida del bebé, tal y como señalaron fuentes policiales a Le Figaro.

Sacrificio del perro

El perro fue sacrificado esa misma noche por un veterinario, según confirmó el CODIS. La decisión fue adoptada por las autoridades, de acuerdo con la información difundida por Le Parisien. Paralelamente se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar qué pudo desencadenar la agresión.

La raza American Bully XL no está catalogada como peligrosa en Francia, aunque en Reino Unido sí lo está. En España tampoco aparece en la lista oficial de razas potencialmente peligrosas, pero al tratarse de un cruce de dos que sí figuran, debe registrarse como tal.