Asesta 23 puñaladas a su vecino por el impago de una deuda en Orense

Un hombre de 63 años fue detenido en Vilardevós (Orense) como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras agredir con un cuchillo a su vecino, de 65, al que asestó 23 puñaladas, según la Guardia Civil, citada por Europa Press.

Los hechos ocurrieron el lunes por la tarde en una vivienda de la aldea de Feilas. De acuerdo con las primeras pesquisas, ambos mantenían desde hace años una mala relación por conflictos vecinales vinculados a lindes y disputas personales. El sospechoso acudió a la casa de la víctima para reclamarle una deuda y, tras una discusión, lo atacó con un arma blanca, causándole heridas en la cabeza, el cuello, el tórax y un antebrazo.

La víctima fue evacuada al Complexo Hospitalario Universitario de Orense (CHUO), donde permanece ingresada en estado grave. A pesar de la gravedad de las lesiones, no se teme por su vida.

Arresto en el hospital de Verín

El presunto agresor presentaba cortes en una mano y fue trasladado en ambulancia al hospital de Verín, donde fue arrestado por la Policía Judicial de la Guardia Civil antes de abandonar el centro médico. Posteriormente fue conducido a los calabozos de Verín, a la espera de comparecer ante el Tribunal de Instancia.

La Guardia Civil prevé tomar declaración a los vecinos de Feilas para recabar información adicional. La víctima no ha podido declarar todavía debido a su estado de salud.