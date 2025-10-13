Hallan a un 'cripto influencer' muerto en el interior de su Lamborghini

El comerciante de criptomonedas ucraniano Konstantin Galich, conocido como Kostya Kudo, ha sido hallado muerto el 11 de octubre dentro de su Lamborghini Urus en el distrito de Obolonskyi, en Kiev, con una herida de bala en la cabeza. En el vehículo también se ha localizado un arma de fuego registrada a su nombre. La policía ha confirmado el hallazgo y ha señalado que ha mantenido abiertas varias hipótesis, sin descartar que se haya tratado de un suicidio o de la posible participación de terceros.

Las autoridades han indicado que Galich comunicó a sus familiares su situación de inestabilidad emocional y financiera en los días previos a su muerte. Según el Departamento de Policía de Kiev, citado por Fox Business y el New York Post, "el hombre le ha dicho a sus familiares que se sentía deprimido debido a dificultades financieras y también les ha enviado un mensaje de despedida". En paralelo, la policía ha explicado que los equipos forenses han continuado trabajando en la recopilación de pruebas y testimonios con el objetivo de establecer una secuencia clara de los hechos.

Tras conocerse la noticia, en el canal oficial de Telegram del propio empresario se ha difundido un comunicado en el que se ha afirmado: "Konstantin Kudo falleció trágicamente. Se están investigando las causas. Les mantendremos informados de cualquier novedad". La policía ha pedido a la opinión pública que no adelante conclusiones hasta que finalicen todas las diligencias.

Trayectoria profesional

Galich tenía 32 años y fue cofundador de la academia de trading Cryptology Key, una plataforma de formación especializada en blockchain y en la capacitación de inversores minoristas. Además de su labor en el ámbito educativo, alcanzó una notable presencia pública como analista de Bitcoin, Ethereum y NFTs a través de sus canales en YouTube y Telegram, y reunió a más de 66.000 seguidores en Instagram. También se distinguió por su interés en la psicología aplicada al trading, lo que le permitió consolidarse como una figura de referencia en la comunidad cripto internacional.

El empresario fue además conocido por poseer una colección de vehículos de alta gama. Entre ellos se encontraban un Ferrari 296 GTB 2023 y un Mercedes-Benz 220 CDI 2012, además del Lamborghini Urus en el que ha sido hallado sin vida. La policía de Kiev ha asegurado que la investigación permanece en curso y que se darán a conocer nuevos datos cuando se hayan completado las diligencias.