El temporal destapa el cadáver de un hombre muerto hace 15 años en Valencia

La Policía Local de Valencia ha localizado este sábado los restos de un hombre que llevaba alrededor de quince años muerto en su domicilio de la calle Luis Fenollet, en la capital del Turia. El hallazgo se ha producido después de que varios vecinos hayan alertado de la presencia de agua oscura y con mal olor que bajaba por el edificio tras las lluvias registradas en la ciudad.

Acceso por la ventana

Según ha informado Levante-EMV, el desagüe de la terraza se encontraba taponado con un vaso de plástico, lo que ha provocado la acumulación de agua y su filtración al resto de viviendas. Los agentes, junto a Bomberos, han accedido al piso por una ventana, ya que la puerta estaba bloqueada por la gran cantidad de palomas que habían anidado en el interior.

Dentro de la vivienda han encontrado el esqueleto de un hombre en el suelo de una de las habitaciones, todavía con ropa puesta y rodeado de aves. Vecinos de la finca han señalado a laSexta que hacía muchos años que no sabían nada de él y que ya en 2014 se detectó un fuerte olor procedente del piso, sin que entonces se actuara.

El fallecido sería Antonio, nacido en 1936, al que ni sus familiares ni las entidades financieras habían echado en falta durante todo este tiempo. Según Las Provincias, la cuenta bancaria del hombre seguía activa y con saldo suficiente para cubrir los recibos domiciliados.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y está a la espera de los resultados de la autopsia, que deberá determinar la causa y el momento exacto de la muerte. Las primeras hipótesis apuntan a que podría deberse a causas naturales.