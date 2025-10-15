Investigan la muerte de una menor de 15 años mientras dormía en casa de familiares de su novio

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en torno a la muerte de una joven de 15 años cuyo cuerpo fue hallado en un piso de Palma en la madrugada del martes.

La noticia fue adelantada por el diario Última Hora y posteriormente confirmada a Europa Press por fuentes policiales. Según la información disponible, la menor se encontraba en el interior de una vivienda de la capital balear cuando fue localizada sin vida.

En la casa de su pareja

De acuerdo con la agencia EFE, el cuerpo apareció en el dormitorio del domicilio de la familia de su novio, situado en el barrio de Son Oliva. Fue un aviso al servicio de emergencias 112 lo que activó la intervención policial en la vivienda.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Científica, que se encargaron de la primera intervención en el domicilio. Su labor resulta esencial para la recopilación de pruebas y vestigios que permitan determinar si en el fallecimiento concurrieron circunstancias violentas o si, por el contrario, se trató de un hecho fortuito.

Por el momento se desconocen las causas del fallecimiento y se está a la espera de los resultados de la autopsia para aclarar las circunstancias del suceso. Según EFE, los investigadores trabajan con varias hipótesis abiertas.