Pamela Genini, modelo e influencer italiana de 29 años, ha sido asesinada el martes 14 de octubre en su apartamento de Via Iglesias, en el barrio Gorla de Milán. Su pareja, Gianluca Soncin, de 52 años, le ha asestado 24 puñaladas en la terraza del tercer piso del edificio, según han informado los diarios Corriere della Sera e Il Giorno.

El ataque ha tenido lugar hacia las 22:00 horas. La joven ha atendido el portero automático del edificio, donde Soncin se ha hecho pasar por un repartidor de Glovo. Con un cuchillo de cocina que llevaba desde su domicilio, ha entrado en la vivienda y la ha agredido. Pamela ha alcanzado la terraza, donde ha pedido ayuda a gritos, mientras varios vecinos presenciaban la escena y alertaban a la policía.

Los agentes han llegado en cuestión de minutos, han forzado primero la puerta del portal y después la de la vivienda, pero no han podido evitar el desenlace. Según el relato policial, Soncin todavía blandía el arma cuando han entrado y se ha provocado dos cortes en el cuello antes de ser reducido. Ha sido trasladado al hospital Niguarda bajo custodia, donde permanece ingresado.

Agravantes en la imputación

La fiscalía de Milán ha solicitado prisión preventiva por homicidio voluntario agravado por premeditación, acoso, motivos fútiles y crueldad. La investigación dirigida por la fiscal Alessia Menegazzo sostiene que el crimen se ha cometido "en el culmen de una serie de conductas persecutorias" y después de que el agresor hubiera amenazado de muerte en repetidas ocasiones a la víctima.

El entorno de Genini ha confirmado esas amenazas y ha señalado que ella no había presentado denuncias por temor a represalias. Según las pesquisas, Soncin ya había mostrado episodios de violencia hace unos quince años, aunque entonces no se consideraron de gravedad.

Testimonios del entorno

Un exnovio de la modelo ha relatado al Tg1 los últimos instantes: "Anoche me llamó, sus últimas palabras fueron ‘ayuda, ayuda, ayuda, es un loco, ha hecho un duplicado de las llaves, tengo miedo’. Me dijo que llamara a la policía. Ellos llegaron enseguida, pero no lograron detener la furia homicida de este monstruo". El mismo testigo ha añadido: "Pamela hizo todo lo posible por proteger a su familia. Él amenazaba a su familia, a su perro. Eran violencias repetidas que duraban meses. Pamela quería escapar, lo tenía todo planeado. Ayer estaba feliz porque había organizado todo para librarse de este monstruo, pero no lo logró".

Vecinos de la finca han explicado que escucharon gritos "desgarradores" y que la víctima llegó a pedir auxilio en el rellano. Una residente ha recordado que el ataque se escuchó desde la planta baja y otro testigo ha contado que sus últimas palabras fueron "te lo ruego", repetidas cinco veces.

Trayectoria de la víctima

Pamela Genini era originaria de Strozza, en la provincia de Bérgamo. Había iniciado su carrera como modelo desde niña y participó en el programa televisivo L’isola di Adamo ed Eva a los 19 años. Posteriormente fundó, junto a su amiga Elisa Bortolotti, la firma de trajes de baño de lujo EP SheLux, que se presentaba como "una marca Made in Italy, nacida de la idea de dos amigas muy creativas apasionadas por la moda y el mar". En paralelo, trabajaba en una agencia inmobiliaria de alto nivel en el Quadrilátero de la Moda de Milán.

En redes sociales se definía como "modelo y joven emprendedora", compartía imágenes de su chihuahua Bianca y recientemente había aparecido en la alfombra roja del Festival de Venecia. Sus allegados han recordado su determinación, su vitalidad y sus planes de matricularse en Psicología.