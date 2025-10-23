La Guardia Civil desmantela una destilería ilegal en Pontevedra

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una destilería ilegal la localidad de Ponteareas (Pontevedra), donde se producían miles de litros de aguardiente de orujo sin ningún tipo de autorización. El propietario, un varón de 66 años, se enfrenta a diversas actas por infracciones a la Ley de represión del contrabando y a la ley de impuestos especiales.

La operación se llevó a cabo el pasado lunes tras tener conocimiento de la existencia de un almacén en el que se podría estar llevando a cabo una actividad ilegal. Al inspeccionar el lugar, los agentes descubrieron un almacén que funcionaba como una auténtica fábrica de alcohol clandestina. En el momento de la intervención, dos de los tres alambiques incautados se encontraban en pleno funcionamiento.

En total, se han intervenido 3.632 litros de diversas bebidas espirituosas repartidas en 113 envases. La mayor parte corresponde a aguardiente de orujo, aunque también se ha encontrado licor café, licor de hierbas y licor tostado, todo ello producido al margen de cualquier control fiscal y sanitario.