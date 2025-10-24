Un robo a una anciana destapa una red de narcotráfico con 83 detenidos en la Región de Murcia

La Policía Nacional ha detenido en la Región de Murcia a 83 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad española, durante una operación que se ha extendido durante un año y que ha permitido desmantelar una organización criminal dedicada al narcotráfico en el Levante español. La investigación también ha llevado al descubrimiento del primer cultivo ilegal de opio en España.

En el marco de esta operación se realizaron 27 registros en distintos puntos y se incautaron más de 34 kilos de cocaína, 8 kilos de cocaína rosa, 8 kilos de sustancias de corte, 100.000 pastillas de éxtasis, más de 500 plantas de adormidera (opio), 3 kilos de metanfetamina, además de cantidades menores de heroína, hachís y marihuana. También se hallaron una pistola y cinco armas de guerra simuladas, presuntamente empleadas en enfrentamientos entre narcotraficantes para robar droga.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, explicó en rueda de prensa que la investigación comenzó en mayo de 2024, tras la denuncia de un robo con violencia sufrido por una anciana y su hijo con discapacidad en Isso (Albacete). A raíz de este suceso, los agentes localizaron a un ciudadano checo con antecedentes por tráfico y robo de drogas, implicado también en otro asalto ocurrido en Lomas del Rame (Los Alcázares).

Tras seguir la pista de este individuo, la Policía dio con un clan familiar en Lo Campano (Cartagena) relacionado con un conocido narcotraficante. En ese operativo fueron detenidas cinco personas, tres de las cuales ingresaron en prisión provisional, y se incautaron 10 kilos de cocaína. Posteriormente, gracias al seguimiento del primer detenido, los agentes interceptaron un alijo de 100.000 pastillas de éxtasis destinadas a la comarca de Cartagena, lo que permitió detener al ciudadano checo y a otras cuatro personas más.