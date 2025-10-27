Preocupación en Galicia ante la segunda muerte por ataque de avispas asiáticas en diez días

Un nuevo ataque de avispas asiáticas ha dejado una víctima mortal este domingo en Galicia. Un cazador de 55 años, identificado como Javier I. P., ha fallecido en Cospeito (Lugo) tras recibir múltiples picaduras de velutinas mientras practicaba la caza en un monte cercano a su vivienda, en la parroquia de Xustás, alrededor de las 15:00 horas.

Según informa Europa Press, el hombre se encontraba cazando perdices cuando ha pisado accidentalmente un nido oculto entre la maleza, lo que ha desencadenado el ataque inmediato del enjambre. La víctima era alérgica al veneno de la especie y ha logrado avisar por teléfono a su hermano para que acudiera con una inyección de adrenalina —tratamiento de urgencia frente a la anafilaxia—, pero la reacción ha sido fulminante. Pese a los esfuerzos de su familiar y de los servicios de emergencia, nada se ha podido hacer.

Al lugar han acudido dos ambulancias y se ha valorado la movilización del helicóptero medicalizado, decisión que no se ha llegado a completar al confirmarse el fallecimiento. "Fue todo muy rápido", ha lamentado el alcalde de Cospeito, Armando Castosa, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ataques mortales recientes

La Vespa velutina, introducida en Galicia desde Francia en 2010, se ha expandido por el norte de España y supone un problema para la apicultura y para las personas alérgicas a su veneno. Sus nidos suelen ocultarse en árboles, maleza o estructuras de difícil acceso, lo que aumenta el riesgo de encuentros fortuitos como el de Xustás.

El suceso se suma a otros ataques mortales recientes en Galicia. El 15 de octubre, un concejal del PP en Irixoa (La Coruña) murió tras ser atacado mientras desbrozaba, y días antes falleció en Donzón (Pontevedra) un hombre de 79 años en circunstancias similares al tropezar con un nido enterrado.

Amenaza creciente

La avispa asiática, llegada a Europa en 2004 a través de Francia y detectada en España desde 2010, se ha convertido en una plaga difícil de erradicar en el norte peninsular. Sus colonias, que pueden alcanzar miles de ejemplares, defienden con agresividad los nidos cuando se sienten amenazadas, lo que multiplica los riesgos de accidentes mortales.

Aunque no se trata de un insecto que ataque al hombre de manera directa, la combinación de picaduras múltiples y reacciones alérgicas graves puede tener consecuencias fatales. Las autoridades insisten en no manipular nunca un nido y avisar a los equipos especializados para su retirada.