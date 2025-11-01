Herida de gravedad una joven de 21 años tras recibir un disparo en la cara en una zona de ocio de Leganés

Una joven de 21 años ha sido ingresada en estado grave en el Hospital Doce de Octubre de Madrid tras recibir un disparo en la cara en una popular zona de ocio situada en el municipio madrileño de Leganés.

Los hechos ocurrieron sobre las 6.55 horas de esta madrugada en la avenida Lengua Española de Leganés, donde se celebraba una fiesta de Halloween. Hasta allí se trasladaron efectivos del SUMMA 112 para atender a la joven que había recibido un disparo con orificio de entrada en el pómulo izquierdo hasta la región auricular derecha. Al lugar también se desplazó la Policía Nacional, alertada por los testigos.

Los efectivos atendieron a la víctima en el lugar de los hechos y tras estabilizarla e intubarla, la trasladaron al Hospital Doce de Octubre con pronóstico grave, según han informado desde Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La brigada provincial de la policía científica y de la policía judicial se han hecho cargo de las investigaciones del suceso, del que por el momento no han trascendido más detalles.