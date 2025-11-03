Hallan el cadáver de un niño de 8 años torturado hasta la muerte por sus padres y su abuela

El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) encontró el pasado martes el cadáver de un menor de 8 años —Isaiah H.— en una nevera con hielo que fue localizada en el interior de la vivienda en la que residía con su familia, en la ciudad californiana de Lynwood. Los agentes acudieron al domicilio para comprobar el bienestar del pequeño, después del aviso de un vecino que no ha sido identificado. Durante la visita, realizaron el terrible hallazgo.

La madre del niño —Destiny Luckie Harrison, de 25 años—, el padre —Daniel Alberto Monzón, de 25 años— y la abuela paterna —Ana Carcamo Zarceno, de 46 años— fueron inmediatamente arrestados en relación con la muerte del menor. Se les acusa de asesinato, tortura y abuso infantil con resultado de muerte. Según la denuncia penal, el pequeño habría sufrido malos tratos "durante un largo periodo de tiempo", hasta que "falleció a causa de sus lesiones".

Los acusados se encuentran en prisión provisional bajo una fianza de dos millones de euros cada uno y se enfrentan a penas de entre 32 años de cárcel y cadena perpetua. "El terrible abuso que sufrió Isaías se agrava aún más por el hecho de que, según las acusaciones, fue a manos de las personas que debían amarlo y protegerlo", ha señalado en un comunicado el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman.

Otros tres menores

"Nuestra oficina está comprometida a garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia y que se haga justicia para Isaías", ha afirmado. En la residencia en la que ocurrieron los hechos, los agentes encontraron a otros tres menores —de 16 años, 14 años y 9 meses—, que fueron puestos bajo la protección y custodia de los Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles.

"Me duele profundamente lo que debieron haber sufrido los demás niños de este hogar", ha añadido la supervisora del condado de Los Ángeles —Janice Hahn—. "Es fundamental que nuestro Departamento de Servicios para Niños y Familias haga todo lo posible para apoyarlos y mantenerlos a salvo bajo custodia protectora", ha comentado respecto a los otros menores que convivían con los acusados.

Conmoción en el vecindario

Los vecinos no dan crédito a lo que ocurría en el interior de la vivienda. Harrison —considerada la máxima responsable de los hechos— "parecía normal", ha dicho uno de ellos a la cadena KTLA. Los residentes de la comunidad en la que vivía la familia han explicado que solían ver a la joven madre paseando a su perro o recogiendo a los niños del autobús escolar.

La describen como una persona aparentemente tranquila y serena. "¿Cómo es que no nos dimos cuenta?", se pregunta otra de sus vecinas. "Hay miles de personas viviendo por aquí, y ninguno de nosotros oyó nada ni vio nada relacionado con ninguno de los niños", exclama sorprendida una mujer que responde al nombre de Mía.