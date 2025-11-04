Un hombre asesina a su pareja a puñaladas en Zaragoza sin que constaran denuncias previas

Nuevo crimen de violencia doméstica en Zaragoza donde un hombre ha asesinado a su pareja, una mujer de 49 años, después de asestarle varias puñaladas que han hecho imposible salvar su vida.

Los hechos han ocurrido pasadas las 8 de la mañana en el interior de la vivienda que compartían en la calle Privilegio de la Unión, situada en el barrio zaragozano de San José. Al parecer han sido los vecinos los que han dado la voz de alarma según ha explicado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que ha confirmado también que en un primer momento el asesino, ya detenido, ha impedido la entrada de los agentes al domicilio.

Finalmente la Policía ha podido acceder y han hallado a la mujer con varias cuchilladas. Según el delegado, han sido los propios agentes los que han intentado hacer varias maniobras de reanimación, pero no han podido evitar su muerte.

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación, mientras se ha conocido también que no constaban denuncias previas entre ambos por violencia de género y la mujer tampoco formaba parte del sistema Viogén.

Discutían a menudo

Sin embargo, los vecinos sí han confirmado que la pareja discutía a menudo. Es más una de las vecinas de la víctima ha asegurado que durmió en su casa porque "estaba amenazada de muerte". En cualquier caso, reconocen los vecinos que no esperaban algo así y aseguran que ella "era una persona muy buena y amable".

A las 12 del mediodía se ha guardado un minuto de silencio por la víctima a las puertas del Gobierno de Aragón y el presidente Jorge Azcón, ausente por estar en un viaje en el extranjero, ha expresado su "más absoluta condena y repulsa ante este asesinato machista" y ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima.