Cae una trama que pedía citas de Extranjería de forma masiva y las vendía a 50 euros

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres acusados de obtener y revender citas para las Oficinas de Extranjería y Asilo. Los arrestados utilizaban varios teléfonos móviles y un programa informático con el que bloqueaban el sistema de citas, que luego ofrecían por 50 euros a personas extranjeras que necesitaban regularizar su situación en España.

Los hechos se produjeron el 16 de octubre, cuando una patrulla observó a dos individuos manipulando varios terminales móviles en el interior de un vehículo estacionado en una calle del distrito madrileño de Puente de Vallecas. Al acercarse, los agentes comprobaron que los hombres realizaban múltiples llamadas a un número de teléfono habilitado para la obtención de citas en las oficinas de Extranjería y Asilo.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los sospechosos utilizaban un software específico que les permitía realizar llamadas automatizadas hasta conseguir una cita, la cual luego ofrecían a distintos inmigrantes a cambio de una transferencia bancaria.

El material intervenido

Durante el registro del vehículo, la policía intervino cuatro teléfonos móviles utilizados para las llamadas y una agenda de contactos con una amplia lista de nombres y apellidos de ciudadanos extranjeros. En la libreta también figuraban datos personales requeridos en los trámites de Extranjería y Asilo.

Las investigaciones apuntan a que esta actividad generaba una saturación intencionada del servicio público, alojado en un sistema informático del Estado, provocando serias dificultades para los usuarios que trataban de obtener una cita de forma legítima.

La Policía Nacional acusa a los detenidos de delitos de daños informáticos y estafa, al haber afectado al funcionamiento normal de un servicio público y haber obtenido un beneficio económico mediante su manipulación.