Investigan la aparición de esvásticas pintadas con sangre humana en Alemania

La policía del estado federado de Hesse ha abierto una investigación tras la aparición de pintadas realizadas presuntamente con sangre humana en unos cincuenta vehículos, buzones y paredes de viviendas en la ciudad alemana de Hanau, algunas de ellas con la forma de una esvástica, un símbolo prohibido en Alemania.

Según ha informado la Policía de Hesse en un comunicado difundido este jueves, la alerta partió de la llamada de un vecino que, alrededor de las 22:40 horas locales del miércoles, denunció haber visto una cruz gamada trazada con un líquido rojizo sobre el capó de un coche aparcado en una calle de la ciudad.

Los agentes desplazados al lugar comprobaron la existencia de numerosas pintadas similares en el entorno. En total, se han contabilizado casi 50 vehículos afectados, además de varios buzones y fachadas de edificios.

¿Con sangre humana?

Una prueba preliminar practicada sobre la sustancia empleada para realizar los grafitis determinó que podría tratarse de sangre humana, aunque las autoridades no han precisado aún su procedencia ni si existen análisis complementarios en curso.

Por el momento, no se tiene constancia de personas heridas relacionadas con el suceso ni de indicios que permitan identificar el origen del material utilizado.

De acuerdo con el comunicado, la policía desconoce por ahora los motivos o intenciones del autor o autores de las pintadas, que se habrían realizado entre las 16.00 y las 22.40 horas del miércoles.

Las autoridades han solicitado la colaboración de los vecinos de Hanau y de cualquier persona que pueda aportar información útil o que se haya visto afectada por los hechos.