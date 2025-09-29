Una acróbata española de 27 años falleció este sábado tras sufrir una caída durante una actuación en un circo en la ciudad alemana de Bautzen, en el estado federado de Sajonia. La artista, identificada como Marina Barceló, natural de Mallorca, cayó desde un trapecio situado a unos cinco metros de altura y murió en el lugar del accidente, según confirmó la Policía local.

El accidente ocurrió por la tarde, durante una de las funciones del circo, en presencia de unas 100 personas, entre ellas muchas familias con niños. El portavoz de la policía, Stefan Heiduck, informó de que un equipo de intervención fue movilizado de inmediato para atender tanto a los espectadores como al personal del circo, dado el impacto emocional que generó.

Tras la caída, numerosos asistentes abandonaron la carpa y regresaron a sus hogares. Las autoridades locales han instado a los testigos, especialmente a quienes acudieron con menores, a ponerse en contacto con la línea de atención telefónica habilitada "porque, sobre todo en el caso de los niños, es importante ayudarlos antes de que se genere un trauma".

Suspensión de la programación

El circo había celebrado su primera función el viernes y tenía previstas más representaciones en los días posteriores. Sin embargo, tras el accidente, se da por hecho que la compañía desmontará la carpa y cancelará su programación. La policía mantiene la investigación abierta y, de momento, ha clasificado el suceso como accidente laboral.

Marina estaba vinculada al mundo del espectáculo desde hacía una década. Cursó estudios de Teatro Musical en el Teatro Musical MAX de Palma de Mallorca y comenzó su carrera profesional en el Circ Històric Raluy, con sede en la localidad catalana de Palafrugell. Posteriormente, desarrolló su trayectoria en varios circos en Alemania, país en el que residía, y también participó en giras por otros países europeos, como Polonia, según ha informado El Español.

La artista dominaba diversas disciplinas circenses, desde las acrobacias aéreas hasta el funambulismo, el uso de zancos o los números sobre rueda. Según recogen sus perfiles en redes sociales, había trabajado con al menos cuatro compañías circenses en Alemania y promocionaba su actividad a través de su página web.

Según explicó Heiduck, no existen indicios de responsabilidad de terceros, ya que los propios acróbatas suelen ser los encargados de montar y revisar sus equipos. Por ello, se considera poco probable que la investigación derive en imputaciones.

El presidente de la Asociación Alemana de Circos, Ralf Huppertz, calificó el suceso de "trágico accidente". En declaraciones a los medios, señaló que en su memoria no figura ningún caso previo de fallecimiento de una acróbata en Alemania, aunque sí lesiones graves en espectáculos.

Huppertz subrayó que la profesión implica asumir riesgos y que en determinadas actuaciones no se puede garantizar una seguridad absoluta. Según explicó, los acróbatas calculan y evalúan los peligros de sus números, aunque son plenamente conscientes de ellos. En relación con el accidente de Bautzen, indicó que una caída desde cinco metros no suele considerarse una altura extrema en este tipo de espectáculos, ya que los artistas están entrenados para soportar esfuerzos de ese nivel. En su opinión, la acróbata pudo haber tenido "muy mala suerte" o haber caído sobre un obstáculo.

El alcalde de Bautzen, Karsten Vogt, manifestó públicamente su consternación tras el accidente. A través de un comunicado, trasladó en nombre de la ciudad su pésame a los familiares y allegados de la joven artista. "Nuestros pensamientos están con las familias y con todos los afectados por este grave accidente", expresó el regidor.

La comunidad local ha mostrado su apoyo a los organizadores y a los asistentes que presenciaron el suceso, en una ciudad de unos 40.000 habitantes que se ha visto sacudida por la noticia.