De película. El suceso acontecido esta pasada madrugada entre los barrios madrileños de San Blas y Puente de Vallecas cuenta con un robo, una persecución, secuestro y varias detenciones. Los hechos se precipitaron en el interior de un restaurante asiático muy cercano al centro comercial Plenilunio. Allí, y siempre según apunta la investigación, cinco personas perpetraron un robo y se llevaron a la fuerza a otro individuo.

Vigilantes de seguridad privados fueron los primeros en actuar contra estos presuntos criminales, consiguiendo retener a dos de ellos hasta la llegada de la Policía. Un tercer hombre se subió a un coche y emprendió la huida en dirección contraria y, a gran velocidad, intentó colisionar con un vehículo policial y trató de atropellar a otro de los agentes que logró esquivarlo e hizo uso de su arma reglamentaria.

Después de una persecución, el fugado se apeó del coche y momentos después fue detenido, tirando una pistola detonadora, una peluca y una linterna inmovilizadora eléctrica. Mientras, los policías localizaron a una cuarta persona que también fue detenida y en cuyo vehículo se encontró a un varón maniatado con los ojos tapados. La investigación llevó por tanto a los agentes hasta el domicilio de la víctima, situado en Puente de Vallecas.

Tres familiares maniatados

Allí se encontraron con tres personas maniatadas, procediendo a detener a otro hombre, que estaba custodiando a los rehenes —todos miembros de la misma familia—.

Los cinco arrestados permanecerán en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial, y están acusados de los delitos de detención ilegal, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y atentado.

Fuentes policiales han informado que tanto los arrestados como las víctimas son de nacionalidad china, si bien las fuentes no han precisado si entre estas últimas hay algún menor.