Investigan los 'safaris humanos' de Sarajevo: turistas pagaban 80.000 euros por matar civiles, más si eran niños

La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación para esclarecer los viajes que se habrían organizado a Sarajevo en la década de los 90 para que ciudadanos italianos pudieran disparar a personas, previo pago de entre 80.000 y 100.000 euros. Auténticas cacerías humanas que se habrían perpetrado por parte de los turistas aprovechando el asedio de la ciudad durante la guerra de Bosnia.

La decisión del ministerio público parte de una denuncia interpuesta por el escritor Ezio Gavazzeni con los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini. Según las pruebas recabadas por el primero, los participantes se apostaban en las colinas como si fuesen francotiradores y disparaban contra los transeúntes sin contemplaciones. Lo hacían por placer, para experimentar lo que se siente al quitarle la vida a una persona inocente.

Los denunciantes sostienen que decenas de estos 'turistas de guerra' salían los viernes de la ciudad italiana de Trieste, muy cerca de la actual frontera con Eslovenia, "para matar a gente los fines de semana". Ellos se centraron en la obtención de los documentos y testimonios —de miembros del ejército y los servicios de inteligencia— que probasen la organización de estos 'safaris de la muerte'.

No obstante, aportaron "elementos que podrían permitir la identificación de las personas que cometieron estos crímenes monstruosos". Según informa La Repubblica, en la "lista de precios" de las cacerías "se pagaba más por matar a niños". La fiscalía "está lista para citar a los primeros testigos", entre ellos —señala el diario italiano— un "antiguo agente 007 bosnio". El delito que el ministerio público baraja es el de homicidio múltiple con los agravantes de "motivos abyectos" y "crueldad", por lo que no prescribiría.

La investigación de Gavazzeni

"Todo surge por curiosidad", asegura el denunciante en declaraciones al diario La Repubblica. Según explica, no tiene ninguna relación con la antigua Yugoslavia o las víctimas de los 'francotiradores' de fin de semana. Pero decidió denunciar porque este caso refleja la realidad: "una parte de la sociedad esconde su verdad bajo la alfombra".

"Hablamos de gente adinerada, con reputación, empresarios, que durante el asedio de Sarajevo pagaron para poder matar a civiles indefensos" y que "luego regresaron y continuaron con sus vidas normales, respetables a ojos de todos". Por eso se dedicó a "reunir pruebas" de "la indiferencia del mal". "El fiscal lo tiene todo", asevera.

"Espero que podamos localizar al menos a uno o dos de estos francotiradores italianos. Luego, tal vez a diez. Son muchos, no puedo decir más", señala durante la entrevista. Espera que todo salga a la luz y algunos de esos 'turistas de guerra' paguen por lo que hicieron, crímenes de personas inocentes de los que —asegura Gavazzeni— tenían conocimiento los servicios de inteligencia italianos.

Denuncias previas

Estas 'cacerías humanas' ya habrían sido denunciadas en el pasado e incluso habrían quedado retratadas de forma gráfica en trabajos como "Sarajevo Safari" (2022). Un documental del director esloveno Miran Zupancic que sostiene que los participantes de estas masacres a civiles inocentes procedían de países como Italia, Estados Unidos o Rusia.

La Fiscalía de Bosnia-Herzegovina llegó a abrir una investigación para analizar los datos que se aportaban en la cinta, tras una denuncia interpuesta por quien fuera alcaldesa de Sarajevo —desde 2014 a 2021— Bengamina Karic. Pero fue archivada ante la dificultad de investigar el caso más de 30 años después.

Cabe recordar que, por otra parte, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó a cadena perpetua a los líderes serbobosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic por crímenes de guerra en el sitio de Sarajevo, en el que fueron asesinados miles de civiles.