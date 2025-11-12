Rescatan a un bañista en un colchón hinchable a 37 kilómetros de la costa de Estepona

Un hombre ha sido rescatado este lunes del mar cuando se encontraba sobre un colchón hinchable a unos 37 kilómetros al sureste de la costa de Estepona, en Málaga, según ha informado Salvamento Marítimo. La persona, que no presentaba signos de hipotermia ni lesiones, fue trasladada al puerto de Estepona en buen estado.

El aviso se produjo a las 12:43 horas, cuando el buque mercante Epic Shikoku avistó a una persona flotando sobre un colchón tipo "toy", similar a los que se utilizan en los hogares como cama auxiliar o de ocio en actividades marítimas. Inmediatamente, el barco contactó con el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de Tarifa, en Cádiz.

Era una toy, flotador hinchable, una especie de colchón de los que se tiene en casa para invitados... El buque Epic Shikoku avista a una persona en el agua en un flotador a 20 millas al SE de Estepona. Nuestro CCS Tarifa moviliza a la tripulación de la Salvamar Gadir, que lo… pic.twitter.com/3ryVwpxEHJ — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 10, 2025

Desde el centro se movilizó a la embarcación Salvamar Gadir, cuya tripulación acudió al punto indicado para proceder al rescate. Tras comprobar que el hombre se encontraba en buenas condiciones, fue llevado de regreso a tierra.

Salvamento Marítimo ha señalado que el individuo no es un migrante y que, al parecer, habría utilizado un remo o un objeto similar para desplazarse. En sus redes sociales, el organismo ha aprovechado el incidente para recordar la importancia de la prudencia en el mar: "La mar no es una balsa. Respeto, cuidado, atención y mucha seguridad náutica", han publicado junto a un vídeo del operativo.

428 muertes por ahogamiento en 2025

Según el último Informe Nacional de Ahogamientos (INA), elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), 428 personas han perdido la vida por ahogamientos en espacios acuáticos españoles en lo que va de año.

Solo en octubre se registraron 24 fallecimientos, mientras que en la temporada de verano -de mayo a agosto- concentró 274 muertes, convirtiéndose en el cuatrimestre más mortífero desde que se elabora este informe. Las cifras se traducen en un ahogamiento cada 11 horas durante este período.

La RFESS subraya la necesidad de reforzar la educación acuática desde edades tempranas, con programas escolares que enseñen a reconocer riesgos, respetar normas básicas y actuar ante emergencias, extendiendo la cultura de la seguridad a toda la población.