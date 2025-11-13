Buscaba en obituarios y redes sociales casas para robar tras la muerte de sus propietarios

La policía de Alabaster (Alabama) mantiene encarcelado a Peter Michael Petitti, de 40 años, tras su segundo arresto en apenas tres meses por unos hechos que las autoridades califican de "atroces": irrumpir en casas cuyos dueños acababan de fallecer para robar objetos personales y recuerdos familiares. El sospechoso fue detenido el domingo durante una parada de tráfico y trasladado a la cárcel del condado de Shelby, según confirmaron los agentes.

Los investigadores creen que Petitti actuaba siguiendo un mismo patrón. Según explicaron, consultaba obituarios y perfiles en Facebook para detectar recientes fallecimientos y aprovechar los días posteriores para entrar en las viviendas.

Dos robos en tres meses

El asalto más reciente tuvo lugar en el barrio de Park Forest, donde el acusado habría robado en la casa de un vecino fallecido hacía apenas unas semanas. Este caso se suma al ocurrido en agosto en la zona de Weatherly, cuando, tras la muerte de una mujer, Petitti —entonces en libertad bajo fianza— fue detenido por forzar puertas y llevarse pequeños objetos.

Entre las pertenencias sustraídas figuran pendientes, anillos y diversas reliquias familiares, según han confirmado las autoridades. Rowan lamentó públicamente el daño ocasionado a los allegados: "Para estas familias en duelo, volver a casa y descubrir, después de haber dicho su adiós final a sus seres queridos… después de haberlos enterrado, tener que volver y descubrir que la casa de su familia ha sido saqueada. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que vayas y cumplas tu condena por ello".

Búsqueda de los objetos sustraídos

Tras su detención del domingo, la fianza de 30.000 dólares que se le había fijado inicialmente fue revocada, y Petitti permanece ahora en la cárcel del condado de Shelby sin derecho a fianza, una medida que, según la policía, pretende impedir nuevos episodios.

Los agentes, que identificaron al sospechoso mediante grabaciones de videovigilancia y por su repetido modus operandi, continúan trabajando para recuperar al menos parte de los objetos robados.