Muere una joven de 26 años al beber whisky contaminado en su cumpleaños

La influencer brasileña Yasmin Ângela Feitosa de Souza, de 26 años, murió después de haber sufrido una intoxicación por metanol, según informaron medios locales brasileños. La joven falleció tras consumir una bebida alcohólica durante la celebración de su cumpleaños, que tuvo lugar el pasado 10 de noviembre.

Según el testimonio de su madre, difundido por la prensa brasileña, Yasmin tomó una bebida durante la fiesta y, posteriormente, comenzó a experimentar síntomas que fueron intensificándose. Antes de que su estado empeorara de forma irreversible, la joven llegó a despedirse de su pareja y le comunicó que se encontraba "en mal estado de salud".

Investigación policial en curso

Tras el agravamiento de los síntomas, fue trasladada al Hospital Universitario de la Universidad Federal del Valle de São Francisco (Univasf), donde los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida. El centro sanitario señaló a g1 que recibió a una paciente con un cuadro de intoxicación por metanol, en un contexto en el que se han registrado otros casos similares en la región.

La policía inició una investigación para determinar el origen de la sustancia y analiza si el metanol podría haber estado presente en una botella de whisky consumida durante la celebración. El metanol es un líquido incoloro cuyo olor puede confundirse con el del alcohol etílico, lo que permite que una bebida adulterada no resulte fácilmente detectable.

Yasmin era conocida por su actividad en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumulaba alrededor de 23.000 seguidores y publicaba contenido centrado en su vida diaria y en su relación de pareja. Su última publicación, anterior al suceso, recogía una conversación humorística con su novio.