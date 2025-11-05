Hallan muerta en la bañera de un hotel a la influencer Iris Hsieh

Las autoridades de Malasia investigan la muerte de la influencer taiwanesa Hsieh Yu-hsin, conocida como Iris Hsieh o ‘Nurse Goddess’, de 31 años, encontrada sin vida en la bañera de un hotel situado en Jalan Conlay, en Kuala Lumpur, el pasado 22 de octubre, según informaron medios locales como The Star y New Straits Times. En un primer momento el caso se clasificó como una muerte repentina, pero posteriormente la policía lo trató como una posible investigación por homicidio, de acuerdo con declaraciones del jefe policial Datuk Fadil Marsus citadas por The Star.

En todos los relatos coinciden en que Hsieh se alojaba con el rapero malasio Wee Meng Chee, conocido como Namewee, de 42 años, quien fue la última persona que estuvo con ella. Según The Star, tras una conversación sobre trabajo, la joven se dirigió al baño y, al no regresar, Namewee la encontró inconsciente en la bañera. Se intentó reanimarla mediante maniobras de RCP mientras se avisaba a los servicios de emergencia. El músico aseguró que la ambulancia tardó casi una hora en llegar y que los médicos confirmaron la muerte en el hospital.

Causa del fallecimiento

Los registros médicos citados por su representante, Chris, y por medios malasios recogen como causa inicial un ataque cardíaco repentino. El representante confirmó este diagnóstico en una publicación en Instagram, señalando que el episodio fue demasiado rápido para recibir tratamiento. La familia de Hsieh ha puesto en duda esa versión. Sus allegados afirman que la joven llevaba una vida saludable y no presentaba antecedentes médicos, por lo que se ha ordenado una autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento.

El jefe de policía de Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, explicó que la investigación sigue abierta. Según declaró a The Star, se ha tomado testimonio al personal del hotel, a los guardias de seguridad y a otros trabajadores vinculados con los desplazamientos de la víctima. También se analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de Hsieh y de la persona que se encontraba con ella. En los primeros informes el caso llegó a tratarse como homicidio, aunque en informaciones posteriores, hasta el 3 de noviembre de 2025, se indica que no se sospecha juego sucio y que se está a la espera del informe forense definitivo.

Detención del acompañante

El mismo día del suceso, Namewee fue detenido después de que la policía hallara nueve pastillas sospechosas de ser éxtasis en la habitación. Según el oficial Fadil, el rapero dio positivo en anfetaminas, metanfetaminas, ketamina y THC. Posteriormente fue acusado de posesión y consumo de drogas y quedó en libertad tras declararse no culpable ante el tribunal de Jalan Duta. Las autoridades precisaron que este procedimiento judicial es independiente de la investigación sobre la muerte de la influencer.

En una publicación en Instagram, Namewee negó haber consumido drogas y rechazó cualquier implicación en el fallecimiento. Afirmó que "como mucho, he estado bebiendo más últimamente" y añadió que "la verdad saldrá a la luz cuando se publique el informe policial".

Declaraciones del entorno

El representante de Hsieh desmintió las especulaciones difundidas en redes sociales sobre consumo de drogas o actividad sexual, calificándolas de "infundadas". La familia ha contratado abogados para frenar los rumores y ha pedido respeto a la privacidad mientras continúan las investigaciones. Hasta el 3 de noviembre, la policía no ha encontrado indicios de participación de terceros en la muerte. El caso de drogas contra Namewee se tramita por separado y el informe forense definitivo aún no se ha hecho público.

Hsieh trabajó como enfermera antes de dedicarse a la creación de contenido digital. Desde 2020 se centró en su carrera en redes sociales, donde acumuló más de medio millón de seguidores en Instagram y publicaba contenidos sobre salud, ejercicio y estilo de vida. Su última publicación, del 26 de octubre, mostraba una fotografía suya en la playa. Tras conocerse su fallecimiento, numerosos usuarios han expresado su pesar bajo el hashtag #RIPNurseGoddess, a la espera de que el informe forense aclare las circunstancias de su muerte.