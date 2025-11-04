Muere una joven de 23 años, madre de un bebé de 10 meses, al intentar superar un reto de consumo de alcohol

Las autoridades de Colombia investigan la muerte de María José Ardila, una joven de 23 años que falleció después de participar en un reto de consumo de alcohol durante la celebración de su cumpleaños en un local de la ciudad de Cali.

El suceso ocurrió el sábado 25 de octubre en el Sagsa Bar. Según los testimonios recogidos por medios locales, el establecimiento ofrecía un premio de aproximadamente 1,5 millones de pesos colombianos (unos 350 euros) a quien lograra ingerir varias rondas de bebidas alcohólicas en un tiempo determinado. El reto incluía un "cucaracho" en cinco segundos y ocho tragos adicionales consumidos con un pitillo. Durante la prueba, la joven mezcló distintos tipos de bebidas, entre ellas ron, aguardiente y whisky.

La joven se desmayó durante el reto

De acuerdo con el relato de su padre, Andrés Ardila, la joven se desplomó cuando estaba cerca de completar el desafío. "Faltándole como tres o cinco tragos para ganarse el reto, ella se desmaya, se vomita estando desmayada y broncoaspira", explicó. El padre añadió que la joven estuvo sin oxígeno unos 17 minutos antes de ser trasladada a un centro médico. "Estaban de camino cuando me llamaron y salí como loco. Llegué al hospital y, estando en la parte de reanimación, veo morir a mi hija tres veces. La revivieron, la entubaron y ahí comenzamos a orar muchísimo por ella, a pedir mucha fuerza. Tratamos de revivirla hasta lo último pero ya fue demasiado tarde. María José tardó 17 minutos en llegar al hospital, y allí presentó la muerte cerebral. Mi hija ha fallecido, la desconectaron a las 16:00h, estamos muy consternados", declaró al diario El País de Cali.

La familia denuncia falta de atención

La madre de la joven señaló en Blu Radio que su hija llevaba tiempo sin consumir alcohol debido al embarazo y la lactancia. "Ya había terminado de amamantar y realmente llevaba bastante tiempo sin beber. Y la inauguración de volver a beber fue con este reto, desgraciadamente", afirmó. Según dijo, María José aceptó el reto "porque tenía una amiga que económicamente necesitaba el dinero".

La familia sostiene que hubo falta de atención inmediata en el local. El padre asegura que el establecimiento no contaba con personal sanitario ni ambulancia y que el traslado se retrasó porque los taxis no se detenían al creer que la joven estaba ebria.

Reacción de las autoridades

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, ha anunciado inspecciones y controles en los establecimientos nocturnos, así como formaciones en primeros auxilios. El presidente de Asobares, Manuel Pineda, expresó su solidaridad con la familia y pidió evitar este tipo de prácticas: "Hacemos un llamado a la ciudadanía a no participar en actividades virales que puedan poner en riesgo su integridad", declaró.

Sagsa Bar emitió un comunicado en el que "lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año" y expresó su "solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento", además de ofrecer su colaboración con las autoridades.

La Fiscalía colombiana y las autoridades locales han abierto una investigación para determinar posibles responsabilidades. La familia Ardila ha confirmado que emprenderá acciones legales contra el establecimiento por presunta negligencia.