Vanessa Gurrola, la reina de la belleza mexicana acusada de acribillar a tiros a un capo de la droga

Vanessa Gurrola, exreina de belleza de Sinaloa e influencer con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, fue detenida el 9 de octubre en San Diego acusada de participar en el asesinato de Christian Espinoza Silver, conocido como El Chato.

El ataque ocurrió el 17 de febrero de 2024 en el aparcamiento de los Palisade Apartments, cerca del centro comercial Westfield UTC. Espinoza conducía un BMW X6 y estaba acompañado por un hombre de 39 años que resultó herido. Ambos recibieron múltiples disparos; Espinoza murió en el lugar.

Vínculos criminales

De acuerdo con la investigación citada por The New York Post, Gurrola mantenía una relación con Espinoza desde 2017. El móvil del crimen no ha sido esclarecido oficialmente. Espinoza estaba vinculado a Pablo Edwin El Flaquito Huerta Nuño, operador del cártel de los Arellano Félix, cuya red ha sido señalada por actividades como robos de cargamentos, operativos simulados y corrupción en la frontera, según medios estadounidenses.

El nombre de Gurrola ya había aparecido en septiembre de 2024 en panfletos lanzados en Sinaloa, donde se vinculaba a supuestos integrantes de los Chapitos con delitos como homicidio, secuestro, extorsión y fraudes inmobiliarios.

Tras su arresto, Gurrola se declaró inocente. Permanece recluida sin derecho a fianza en el Centro de Detención de Las Colinas, en Santee, y deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el 19 de noviembre.

San Diego como enclave del narcotráfico

San Diego es uno de los puntos clave para las operaciones de los cárteles mexicanos en Estados Unidos. En enero de este año, la operación Los Impuestos concluyó con 39 detenidos y la imputación de 46 personas por delitos graves, incluidos asesinatos e intentos de asesinato.