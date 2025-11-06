La 'Barbie humana' muere en extrañas circunstancias en Brasil

La Policía Militar del Estado de São Paulo ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ha fallecido la influencer Bárbara Jankaviski, conocida en redes sociales como la "Barbie humana". La joven, de 31 años, fue hallada sin vida el pasado 2 de noviembre en una vivienda adosada de la ciudad, según ha informado CNN Brasil.

Jankaviski alcanzó notoriedad en redes sociales por mostrar públicamente las cirugías y los procedimientos estéticos a los que se sometió para asemejarse a la muñeca Barbie. En sus cuentas de TikTok, donde reunía más de 344.000 seguidores, además de 55.000 en Instagram, documentaba los cambios físicos derivados de al menos 27 intervenciones quirúrgicas. Entre ellas se incluyen liposucciones en el cuello, el abdomen o las piernas, aumentos de pecho o glúteos, levantamientos de cejas y cinco rinoplastias. Según las cifras difundidas por medios brasileños, invirtió más de 56.000 dólares en estos tratamientos.

Declaración del acompañante

De acuerdo con la información publicada por CNN Brasil, un hombre de 51 años, identificado como Renato Campos Pinto de Vitto, ha declarado a las autoridades que estuvo con Jankaviski la noche de su fallecimiento tras contratar sus "servicios sexuales". El hombre, que trabaja como defensor público, ha afirmado que ambos consumieron sustancias ilícitas durante el encuentro.

"Intenté reanimarla durante nueve minutos mientras esperábamos a los servicios de emergencia", dijo Pinto de Vitto en declaraciones a CNN Brasil. Los sanitarios confirmaron la muerte de la joven en el lugar de los hechos.

Detalles del informe policial

Según el informe citado por el mismo medio, Jankaviski fue encontrada en ropa interior con una lesión visible en el ojo izquierdo y marcas en la espalda. Una amiga de la influencer ha explicado que la herida facial podría deberse a una caída anterior, aunque la policía no ha descartado ninguna hipótesis hasta conocer los resultados de la autopsia o de los análisis toxicológicos.

La Policía Militar ha calificado el caso como una "muerte sospechosa". Los agentes han señalado que la investigación continúa abierta a la espera de los informes forenses que determinen la causa exacta del fallecimiento.

Jankaviski no actualizaba sus redes sociales desde el 1 de octubre, fecha en la que publicó un vídeo junto a la creadora de contenido Avós Da Razão. Tras conocerse la noticia, sus seguidores han dejado numerosos mensajes en sus últimas publicaciones. "No puedo creerlo. Te amaba tanto. Descansa en paz", escribió uno de ellos. Otro usuario comentó: "Espero que Dios te reciba con los brazos abiertos. No puedo creer que te hayas ido".