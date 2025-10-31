Detienen a un boxeador y 'youtuber' por desgarrarle la yugular a un hombre con un vaso en una discoteca de Marbella

La Policía Nacional ha detenido en Marbella (Málaga) a un conocido boxeador y youtuber acusado de causar lesiones de extrema gravedad a un hombre durante una pelea en un local nocturno. Los agentes lograron identificarlo gracias al rastro que él mismo dejó en sus redes sociales, donde publicaba vídeos durante su estancia en la Costa del Sol.

Una agresión brutal

Los hechos se produjeron el pasado 26 de agosto, cuando una discusión entre el detenido y otro cliente de la discoteca acabó en una violenta agresión. Según fuentes policiales, el individuo atacó a la víctima con un vaso, provocándole un profundo corte en el cuello que afectó a la arteria yugular interna izquierda. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital y sometida a una intervención quirúrgica inmediata para reparar el desgarro, calificado por los investigadores como de "extrema gravedad".

Tras la agresión, el presunto autor huyó del lugar conduciendo un vehículo sin disponer de carnet de conducir, según confirmaron tanto la Policía Nacional como el diario Málaga Hoy. Esta circunstancia se sumó a los delitos que ya pesaban sobre él, puesto que el sospechoso contaba con una Orden Internacional de Detención y Extradición (OIDE) emitida por las autoridades del Reino Unido en relación con un delito de seguridad vial, que según el citado medio estaría relacionado con tráfico.

Localizado por sus vídeos

La investigación fue llevada a cabo por agentes del Grupo II de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Marbella, quienes analizaron a fondo las redes sociales del fugitivo. En ellas, el propio individuo había publicado varios vídeos conduciendo por las calles de Marbella, lo que permitió a los agentes localizarlo y confirmar que carecía de permiso de conducción.

En un comunicado difundido por la Policía Nacional, recogido también por el diario británico The Sun, se detalla que "los agentes localizaron al sospechoso tras analizar su actividad en redes sociales".

El detenido fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de lesiones graves y otro contra la seguridad vial. Finalmente, en aplicación de la orden internacional, fue extraditado este mes de octubre al Reino Unido, país reclamante.