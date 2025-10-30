Asesina a tres personas y deja un mensaje con sangre para la policía: "Atrápame si puedes"

La Corte Suprema de Carolina del Sur ha fijado el 14 de noviembre como la fecha en la que Stephen Corey Bryant, de 44 años, será ejecutado por un triple asesinato cometido hace dos décadas en el condado de Sumter. La orden, emitida el pasado 17 de octubre, llega después de que el alto tribunal rechazara la petición de sus abogados de aplazar el proceso alegando el cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos, según publicó la revista People.

Bryant tenía 23 años cuando, en el otoño de 2004, inició una cadena de crímenes que conmocionó a la región. Su primera víctima fue Clifton Gainey (36 años), compañero de trabajo al que disparó el 9 de octubre antes de robar en su domicilio. Dos días más tarde mató a Willard Tietjen (62 años) en su vivienda. Según WIS-TV, además de dispararle, apagó cigarrillos en su rostro y ojos, un acto de brutalidad que dejó marcada a la investigación. Fue en esa misma casa donde Bryant escribió con la sangre de su víctima un mensaje en la pared: "víctima número cuatro en dos semanas, atrápame si puedes", recogió el Post and Courier. Incluso llegó a burlarse de la mujer y la hija del fallecido al descolgar el teléfono de la vivienda y anunciarles que Tietjen estaba "muerto".

La cronología de los asesinatos

El 13 de octubre, dos días después, acabó con la vida de Christopher Burgess (35 años), al que había conocido en una tienda de conveniencia. Con estos tres asesinatos, Bryant se convirtió en uno de los criminales más temidos de la región.

En 2008 se declaró culpable de todos los cargos, evitando un juicio con jurado popular. Sus abogados intentaron entonces atenuar la condena alegando su largo historial de abusos sexuales en la infancia, graves problemas psiquiátricos y un consumo descontrolado de drogas, que incluía metanfetaminas, marihuana mezclada con insecticida RAID y grandes dosis de Benadryl. Según el Post and Courier, había sido ingresado por primera vez en un hospital psiquiátrico a los 11 años. En 2011, al rechazar una apelación de la defensa, la Corte Suprema lo describió como "indudablemente un individuo profundamente perturbado".

Con su ejecución ya programada, Bryant se convierte en el quinto preso ejecutado en Carolina del Sur en lo que va de año, de acuerdo con el South Carolina Daily Gazette. La ley estatal le concede un último y macabro privilegio: elegir la forma en que morirá. Podrá decantarse entre inyección letal, pelotón de fusilamiento o silla eléctrica.