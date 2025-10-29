Detenido por provocar una explosión para matar a su vecino en Logroño

La Policía Nacional ha arrestado en Logroño a un varón de 47 años acusado de intentar asesinar a su vecino tras provocar deliberadamente una explosión de gas en su vivienda. Según informó este miércoles la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y recoge EFE, el individuo, que ya se encuentra a disposición judicial, también está imputado por un delito de daños al poner en riesgo la estructura del edificio.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de octubre, poco antes de la medianoche, en la calle Pérez Galdós. Fue la propia víctima, residente en el piso superior, quien alertó a la Policía tras escuchar la detonación en su domicilio.

De acuerdo con la versión ofrecida por Arraiz, el sospechoso colocó una bolsa de gas butano en el hueco existente entre el techo de su vivienda y el suelo del piso de arriba, con la intención de causar un estallido que afectara directamente a su vecino. La delegada compareció ante los medios acompañada por el jefe superior de la Policía en La Rioja, Manuel Laguna, y el jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial, Eduardo Esteban.

El sospechoso, único herido

El detenido, que no ha negado los hechos, resultó ser la única persona herida en la deflagración. La investigación policial apunta a que el móvil del intento de homicidio estaría en los problemas de convivencia que mantenía con su vecino.

"Estamos ante un caso de extrema gravedad que pudo haber tenido consecuencias fatales para los residentes del edificio", subrayó Arraiz.