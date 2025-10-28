Dos hombres detenidos por matar y ocultar el cadáver de una mujer: les delató un tercero al que intentaron implicar

La Policía Nacional ha arrestado en Alicante a dos hombres, de 38 y 41 años, acusados de haber acabado con la vida de una mujer de 37 años y de mantener su cuerpo escondido en la vivienda de la víctima durante al menos dos semanas. Según la investigación, recogida por Europa Press, todo apunta a un crimen motivado por razones económicas.

El caso se destapó el pasado viernes, 24 de octubre, cuando un ciudadano acudió a la Comisaría Provincial de Alicante asegurando que dos conocidos habían intentado implicarle en el encubrimiento del asesinato. Según relató, los sospechosos le ofrecieron dinero a cambio de que colaborase en deshacerse del cadáver.

Detenidos tras intentar escapar

Tras la denuncia, la Policía activó el protocolo de delitos violentos y el Grupo de Homicidios se hizo cargo de la investigación. Los agentes acudieron al domicilio señalado, donde encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, que llevaba varios días fallecida. El cadáver presentaba signos de violencia compatibles con un ataque con arma blanca, y en la vivienda se halló un cuchillo que podría haber sido utilizado en la agresión. Para continuar con las diligencias se requirió la presencia de la comisión judicial y de la Policía Científica.

Los sospechosos fueron localizados en un hotel de la ciudad. Tras establecer un dispositivo de vigilancia, los investigadores lograron detenerlos cuando trataban de huir en un vehículo, cuyo conductor carecía de permiso de circulación. Durante el registro del coche se incautaron joyas de oro, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes en cantidades superiores al consumo propio.

El trasfondo de la herencia

Las indagaciones posteriores revelaron que uno de los arrestados mantenía una relación sentimental con la víctima, quien había recibido recientemente una herencia considerable. Tras su muerte, el detenido habría estado utilizando de forma fraudulenta la tarjeta bancaria de la mujer.

Una vez practicadas las diligencias policiales, los dos arrestados fueron puestos a disposición judicial en Alicante, que decretó su ingreso en prisión. Se les atribuyen los delitos de asesinato, robo con violencia, tráfico de drogas y un delito contra la seguridad del tráfico.