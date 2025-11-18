Los hijos del autor del crimen de Alpedrete culpan al sistema: su padre "solicitó ayuda" y fue "abandonado"

Los hijos del matrimonio hallado muerto este sábado en un chalet de la localidad madrileña de Alpedrete han difundido un comunicado en el que defienden a su padre y aseguran que tanto él como su madre fueron "abandonados" por el sistema, pese a que, según su versión, él habría solicitado ayuda durante años sin recibir la atención necesaria.

En el texto, difundido a través de Instagram, los hijos afirman que su padre sufrió durante años una situación que, según su relato, intentó afrontar mediante peticiones de apoyo al sistema sanitario y administrativo. Sostienen que esas solicitudes fueron ignoradas, rechazadas o desatendidas, lo que, a su juicio, dejó a sus padres sin protección.

Los hijos han salido en defensa de su padre –presuntamente el autor del asesinato a su madre– y describen a su progenitor como "un hombre ejemplar", un "marido único" y "el mejor padre posible". Añaden que el sustento emocional del matrimonio residía en la propia familia y que "lucharon juntos, día a día, hasta el final", pero que el sistema no acompañó ese esfuerzo.

En su reflexión, se preguntan si la muerte de ambos podría haberse evitado si se hubiera prestado la atención que, insisten, reclamaron durante años. Asimismo, los hijos del matrimonio declaran que "siempre fuimos una familia feliz, se respetaban, se complementaban, se querían" –haciendo referencia a sus padres–.

Defensa pública tras la polémica

La difusión del comunicado se produce tras la controversia generada por las declaraciones del alcalde de Alpedrete, Juan Rodríguez, que ha aludido a los problemas de salud del fallecido y a su intento de obtener una incapacidad laboral. Según el regidor, la presión derivada de esa situación habría influido en los hechos.

Las palabras del alcalde han provocado críticas desde el Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han reprochado esas declaraciones y han reclamado unas disculpas e incluso su dimisión. Tras la polémica, el alcalde ha rectificado y ha expresado su rechazo hacia la violencia ejercida contra la mujer, así como su apoyo a la familia.

Frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores. Quien menosprecia el impacto de esta violencia no es digno de representar a la ciudadanía. pic.twitter.com/ElXDz6Xnzw — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 17, 2025

Las declaraciones del alcalde de Alpedrete son intolerables. Los negacionistas maquillan la realidad para negar la evidencia del maltrato y la violencia machista. El negacionismo mata. Exijo una rectificación inmediata o su dimisión. Nos queremos vivas. https://t.co/Mm4K7he5wT — Ana Redondo (@_anaredondo_) November 17, 2025

Sin embargo, los hijos, en su comunicado, agradecen que el alcalde les haya "dado voz", y consideran que sus declaraciones reflejan lo que ellos definen como la verdad sobre la situación de su padre. Para la familia, la causa de lo ocurrido no reside en la relación entre sus padres, sino en una cadena de fallos del sistema.

Hallazgo de los cuerpos y primeros datos de la investigación

Los hechos ocurrieron el sábado, cuando los servicios de emergencias encontraron en un chalet del municipio los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer, ambos de 60 años. La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca y falleció antes que su marido. Él apareció muerto en la misma vivienda.

Por el momento, la investigación policial continúa abierta para determinar todos los extremos del caso. Entre los elementos analizados figuran la situación médica del hombre, que padecía problemas físicos graves y estaba siendo tratado con medicación, así como un posible estado depresivo. Según las primeras informaciones remitidas a la familia, en el domicilio no existían denuncias previas por malos tratos la mujer ni figuraba en el sistema de vigilancia Viogén.