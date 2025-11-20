El certamen de Miss Universo, que se celebra en Tailandia y cuya gran final está prevista para este viernes, no ha pasado desapercibido por los incidentes que se han vivido. Más allá del glamour y la elegancia, este año el concurso se ha visto marcado por caídas, polémicas y renuncias, que han puesto en tensión a la organización y al público.

La última protagonista inesperada fue Gabrielle Henry, Miss Jamaica. Durante el desfile de trajes típicos de cada país y cultura, la modelo sufrió una caída que obligó a evacuarla en camilla.

Miss Jamaica logró desfilar y posar ante el público, pero su desfile se vio interrumpido al retirarse del escenario. Cuando se preparaba para abandonar el escenario, tropezó de forma inesperada y cayó, quedando fuera de la vista del público. Gabrielle Henry sufrió una fuerte caída que, según las primeras hipótesis, podría haberse producido por un hueco en la tarima. Los equipos sanitarios acudieron de inmediato y la modelo tuvo que ser evacuada en camilla antes de ser trasladada al hospital. Por ahora, sigue sin confirmarse si podrá participar en la final de Miss Universo.

Aparatosa caída de Miss Jamaica al caer por un hueco del escenario durante el desfile pic.twitter.com/wZf0C8WP1h — Libertad Digital (@libertaddigital) November 20, 2025

Las polémicas dentro de la organización

La edición de este año ha estado además marcada por la controversia. Dos jueces renunciaron a sus cargos en las últimas horas, denunciando presuntas irregularidades en el proceso de selección de las concursantes.

A esto se sumó el enfrentamiento público entre Nawat Itsaragrisil, presidente regional de Miss Universo en Asia, y Miss México, Fátima Bosch. El empresario criticó a la modelo por no acudir a grabar un spot publicitario, llamándola "tonta" y negándole el derecho a responder, lo que generó una ola de críticas en redes sociales.